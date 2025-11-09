Oggi in pista, 50 anni fa fu la sua prima gara: Quadrelli del Miramare Runner festeggia "di corsa"

Il sessantenne Attilio Quadrelli corse la sua prima 50 anni fa

Cinquant’anni di corse podistiche, tra sacrifici e fatiche, ma anche tanta passione e soddisfazioni personali. Oggi (domenica 8 novembre), in occasione della Ravenna Marathon, il riminese Attilio Quadrelli, 60 anni, celebrerà un traguardo speciale: mezzo secolo esatto dalla sua prima gara podistica, corsa nel 1975 quando aveva solo dieci anni.

“Allora ero iscritto alla Polisportiva Zeta, in via Sacconi – racconta Quadrelli –. Mi portava mio fratello maggiore, che aveva 15 anni più di me. Correvo tra i pulcini, e le gare di allora erano sempre piene di bambini: una vera festa dello sport”.

Da quella prima corsa, la passione per il podismo non lo ha più abbandonato. Oggi Quadrelli è tesserato con il gruppo Miramare Runner, e continua a partecipare con entusiasmo a gare su strada e trail running ogni fine settimana.

Il suo nome era già comparso sul nostro portale cinque anni fa, durante il lockdown, quando, aderendo a un'iniziativa promossa da altarimini.it, aveva corso una mezza maratona nel cortile di casa, girando per 265 volte attorno all’abitazione per coprire 21 chilometri e 200 metri in 2 ore e 23 minuti.

“Quella volta era un modo per restare in movimento, oggi è una celebrazione della mia storia sportiva – spiega –. Cinquant’anni di corsa sono un pezzo di vita, e ogni passo è stato un’emozione diversa".