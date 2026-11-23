Olimpus protagonista nel weekend: pioggia di podi al Cross dell’Adriatico e all’Urban Trail

Successi e piazzamenti di rilievo a Riccione e Serravalle: Marco Francioni e Luca Censoni firmano una splendida doppietta nel trail di 17 km

Un fine settimana ricco di soddisfazioni, vittorie e piazzamenti importanti per la squadra Olimpus, protagonista su più fronti con ottime prestazioni sia nelle competizioni di cross sia nelle gare di trail running. Da Riccione a Serravalle, gli atleti del gruppo hanno conquistato numerosi podi, confermando la qualità e la vivacità della squadra in tutte le categorie. Al Cross dell’Adriatico di Riccione sono arrivati risultati di grande rilievo. Nel cross di 3 chilometri Allievi, doppietta Olimpus con Elia Casadei, primo al traguardo, e Giulio Ceccoli, secondo classificato. Nella stessa gara ottimo anche il settimo posto di Cristian Raschi. Tra le Allieve, Diletta Dimilta ha conquistato il gradino più alto del podio nel cross di 2 chilometri. Vittoria anche per Roberto Pazzaglia nel cross di 5 chilometri Master e per Erik Maraldi, primo nel cross di 1,5 chilometri Ragazzi. Nella stessa categoria Federico Tonini ha chiuso al quarto posto, seguito da Aymen Karoui, ottavo. Bel secondo posto per Lorenzo Rastelli nei 5 chilometri Juniores. Nelle gare Cadetti, Greta Sarti ha ottenuto un ottimo quarto posto nei 1,5 chilometri, mentre Alessio Lazzari e Marvin Ronald Gatti hanno terminato rispettivamente quinto e nono nei 2 chilometri. A completare il quadro dei risultati nel settore cross, il terzo posto di Stefano Polidori e il quinto di Stefano De Mattia nei 5 chilometri Promesse. Alla manifestazione riccionese ha partecipato anche una numerosa rappresentativa di atleti della categoria Esordienti, a testimonianza dell'ampia partecipazione e dell'impegno della società in tutte le fasce d'età.

Le soddisfazioni sono proseguite a Serravalle, in occasione dell'Urban Trail dei Castelli, dove gli atleti Olimpus si sono messi in evidenza sulle distanze di 31 e 17 chilometri. Nel trail di 31 chilometri, Roberto Pazzaglia ha conquistato il secondo posto di categoria, completando la prova in 3:13:36. Straordinaria la prestazione nella gara di 17 chilometri, dove è arrivata una doppietta Olimpus nella classifica assoluta: Marco Francioni ha conquistato il primo posto con il tempo di 1:16:56, mentre Luca Censoni ha tagliato il traguardo in seconda posizione con 1:22:33. Ottima anche la prova di Lorenzo Rastelli, primo nella propria categoria e sesto assoluto in 1:24:56. Luca Francioni ha chiuso al decimo posto assoluto e quarto di categoria con il tempo di 1:27:01. A seguire Oussouby Kamissoko, sesto di categoria e diciassettesimo assoluto in 1:33:20. A completare la giornata, il primo posto di categoria di Fabio Bernardi, che ha concluso i 17 chilometri in 1:39:23.

Un fine settimana da incorniciare per Olimpus, con risultati che premiano il lavoro degli atleti e dello staff e confermano la competitività della squadra, dai più giovani alle categorie Master, nelle diverse specialità della corsa.