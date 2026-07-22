Oltre 1200 famiglie riminesi avranno gli sconti sulla Tari: approvata la graduatoria dal Comune

Le graduatorie sono consultabili presso il Servizio di Protezione Sociale, in via Ducale 7

Approvate dal Comune di Rimini le graduatorie definitive delle riduzioni Tari 2026: saranno 1.286 le famiglie che riceveranno lo sconto direttamente nella bolletta, per un importo complessivo di 213.778,42 euro. La riduzione sarà applicata nella Tari 2026, calcolata sulla base dell’importo versato nel 2025. Tutte le domande idonee hanno ottenuto la copertura totale prevista. Le graduatorie sono consultabili presso il Servizio di Protezione Sociale, in via Ducale 7.