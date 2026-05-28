Oltre 180 studenti in visita alla Compagnia Carabinieri di Rimini

Gli alunni delle scuole primarie hanno incontrato militari, unità cinofile e Reparto CITES in una giornata dedicata ai valori della legalità, del rispetto delle istituzioni e della tutela ambientale

La Compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto oltre 180 alunni delle scuole primarie “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana” per una visita finalizzata ad avvicinare i giovani ai valori della legalità, del rispetto e della fiducia nelle istituzioni.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di prossimità e sensibilizzazione promosse dall’Arma, grazie alle quali i giovani visitatori hanno l’opportunità di accedere alla caserma e conoscere da vicino la realtà operativa dei militari, approfondendo il loro ruolo a tutela della collettività. Particolare interesse ha suscitato l’incontro con il personale del Nucleo Radiomobile, che ha illustrato le principali attività operative dell’articolazione, mostrando i mezzi e le dotazioni in uso sulle autoradio e sulle motociclette di servizio.

All’iniziativa ha partecipato anche il Reparto CITES di Forlì, specializzato nella tutela delle specie animali e vegetali protette e nel contrasto ai traffici illegali di fauna e flora. Gli operatori hanno illustrato alcuni esemplari protetti, sensibilizzando i presenti sull’importanza della salvaguardia della biodiversità e del rispetto delle normative internazionali in materia ambientale.

Il programma ha compreso inoltre una dimostrazione pratica da parte delle unità cinofile del Nucleo di Bologna. I cani Enja e Folk, addestrati nella ricerca di armi e materiale esplosivo, hanno mostrato le proprie capacità operative insieme ai rispettivi conduttori. A conclusione dell’incontro, ai piccoli ospiti è stato consegnato il libretto “Colorando”, un volume didattico contenente disegni realizzati da un carabiniere in congedo che ritraggono i militari sia in servizio sia in contesti di vita quotidiana.

Il progetto editoriale, promosso dall’Arma in collaborazione con l’associazione “Insieme si può”, utilizza vignette e illustrazioni da colorare come strumento pedagogico per trasmettere agli alunni delle scuole primarie i concetti di legalità, solidarietà e senso civico.