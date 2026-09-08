Oltre 20 società e 16 discipline: Santarcangelo si trasforma in una palestra a cielo aperto

Torna la Festa dello Sport al Campo della Fiera

Oltre 20 società sportive con 16 discipline tra basket e baskin', tennis e tamburello, ginnastica artistica e ritmica, karate e arti marziali, danza, tiro a segno e pallamano, roller e mountain bike: queste sono solo alcune delle attività in programma domenica 20 settembre per la sesta edizione della Festa dello sport, promossa dalla Consulta dello sport con il sostegno dell’amministrazione comunale, Pro loco Santarcangelo e Cittaviva Santarcangelo.

Domenica 20 settembre dalle 14 alle 18,30 al parco del Campo della Fiera bambini e bambine potranno “mettersi in gioco”, come recita il claim dell’iniziativa, e sperimentare le più varie attività sportive con simulazioni, esercizi, percorsi, coreografie, palleggi, salti e altro ancora. Ritirando il materiale informativo al punto informazioni sarà possibile raccogliere i timbri delle discipline sperimentate: con 10 timbri si ottiene un buono per un acquisto dolce o salato, mentre raccogliendo tutti i timbri sarà possibile partecipare all’estrazione finale con tanti premi tra cui una bicicletta. La merenda è offerta dal bar Clementino.

“La Caccia allo sport è ormai da anni un’importante occasione per bambini e bambine di approcciarsi all’attività motoria o sperimentare nuove discipline e diventa quindi un momento di sensibilizzazione e di promozione di stili di vita salutari e particolarmente importante per la salute psicofisica e la socialità dei più piccoli. Per questa ragione a nome dell’amministrazione comunale ringrazio la Consulta dello sport che anche quest’anno ha lavorato per rinnovare questa importante giornata”, commenta l’assessora allo Sport Angela Garattoni.