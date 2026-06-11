Oltre 200 iscritti nelle ultime edizioni: MoLab Outdoor torna a far muovere Cattolica

La città si rimette in moto: yoga, pilates e corsa gratuita con MoLab Outdoor

L’arrivo dell’estate invita a stare all’aria aperta, anche e soprattutto per fare sport. Con l’arrivo della bella stagione torna anche MoLab Outdoor, progetto ideato da MoLab - Il Laboratorio del Movimento di Cattolica, giovane e dinamica realtà sportiva della Regina dell’Adriatico, creata dai cattolichini Marco Sartori e Davide Fraternali, divenuto punto di riferimento per l’attività sportiva all’aria aperta. Un appuntamento atteso, che nelle ultime edizioni ha sempre superato i 200 iscritti.

Il calendario delle attività estive, pensato per tutte le età, è già stato definito e domenica 14 giugno, a partire dalle 17, al Parco della Pace di Cattolica, si svolgerà un open day per far conoscere a cattolichini e non, le proposte di questa nuova edizione: allenamento funzionale, Hatha Yoga, Qi Gong, posturale, pilates, nordic walking, Vinyasa yoga, corsa. Tra l’altro, MoLab Outdoor oltre ad avere una virtuosa valenza sportiva e legata al benessere, è un progetto che ha anche una ricaduta sociale, avendo un costo di iscrizione alla portata di tutte le tasche. Durante l’open day sarà possibile iscriversi ad un prezzo agevolato, provare alcune attività e ricevere un gadget firmato MoLab. Le attività sportive inizieranno a partire da lunedì 15 giugno, fino al 30 luglio 2026. I due appuntamenti settimanali dedicati alla corsa – ogni martedì e giovedì dalle 6.30 alle 7.30 con partenza dalla sede di MoLab, in via Sforza 6 -, non richiedono iscrizione e sono libere e gratuite.

«Quello che proponiamo da ormai diversi anni – spiegano Sartori e Fraternali -, è un progetto sociale che ha come obiettivo far muovere in maniera sana chi, per problemi economici o personali, non riuscirebbe a farlo in altro modo. Iscrivendosi il giorno dell’open day la quota associativa sarà di 35 euro invece che 40. Inoltre, per gli over 65 e gli under 18, è sempre applicata una quota associativa di soli 15 euro. Chi si iscriverà, potrà partecipare gratuitamente a tutte le attività previste in calendario, dal lunedì al giovedì, per le 7 settimane in programma. Il nostro obiettivo - concludono i due istruttori -, è far capire che lo sport e l’attività fisica non possono e non devono essere considerate un gioco ed è bene che vengano svolte sotto la supervisione di professionisti».

MoLab, un po’ di storia

MoLab nasce nel 2016 in seguito al successo del progetto “Move”, un programma di attività motoria gratuita all’aria aperta svolta nei parchi e nelle spiagge durante il periodo estivo che anche se con nomi diversi ha avuto inizio nel 2013.

Dopo l’edizione del 2016, vista la crescente richiesta degli utenti di continuare le attività anche nel periodo invernale, viene realizzato Il Laboratorio del Movimento nel settembre dello stesso anno, grazie alla sinergia creatasi tra i due professionisti e sportivi Marco Sartori e Davide Fraternali. Da maggio 2021 ha cambiato sede ingrandendosi e rinnovandosi in via degli Sforza 6 a Cattolica.

L'attività fisica è considerata al pari di un farmaco grazie ai benefici ottenuti da chi la pratica e, come ogni farmaco, la differenza la fa il dosaggio.

«Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la mancanza di esercizio fisico è da annoverare fra una delle cause principali di mortalità, collegata ad una maggiore probabilità di sviluppare patologie a carico del sistema cardiovascolare, diabete e persino tumori - spiegano Sartori e Fraternali -. In realtà è persino meglio di una medicina, perché svolge una funzione di prevenzione verso diverse malattie.

Se svolto correttamente, l'esercizio fisico è un farmaco privo di controindicazioni che può cambiare la vita delle persone che lo "assumono" con costanza. Nonostante ciò, ci sono ancora molti freni da parte di alcune categorie di persone, soprattutto anziane. Una soluzione potrebbe essere il proporre attività adatte a chiunque, svolte in ambienti pubblici come parchi o spiagge da personale qualificato e a basso costo.