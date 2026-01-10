Oltre 200.000 euro per le strade di Casteldelci e Pennabilli

I finanziamenti statali annunciati dalla deputata di Fdi Beatriz Colombo

Casteldelci e Pennabilli riceveranno due finanziamenti statali rispettivamente di 150.000 euro e 50.940 euro. Nel primo caso i fondi saranno utilizzati per la messa in sicurezza della strada comunale Campo Trebbio, nel secondo caso per lavori di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria comunale.

Lo annuncia la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo: "Si tratta di risorse importanti che vanno a rafforzare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture nei territori più fragili, spesso penalizzati in passato. Un plauso va anche ai sindaci e alle amministrazioni comunali coinvolte, che con serietà, competenza e determinazione hanno saputo cogliere questa opportunità e portare risultati concreti ai loro cittadini".