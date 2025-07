Oltre 26.000 euro dall'asta benefica di Carlton Myers: la racchetta di Djokovic la più ambita

L'evento si è tenuto al Grand Hotel di Rimini

Ieri sera (venerdì 27 giugno) al Grand Hotel di Rimini, Carlton Myers ha dato il via all’appuntamento che ha chiuso la prima delle tre giornate del SandRimini 2025, con al fianco gli inseparabili Predrag “Sasha” Danilovic e Gianluca Basile e rivolgendo un pensiero di apertura “a un cestista che vive un momento di difficoltà, Achille Polonara, un ragazzo che non conosco molto bene ma che mi sembra molto vero e genuino”.



Nell’incantevole cornice di uno dei luoghi simbolo della Riviera, insieme a Jimmy Ghione, lo stesso Myers ha animato l'asta di beneficenza andata in scena al centro della terrazza. Con i 12 cimeli davvero di gran prestigio in bella mostra davanti a tre teche contenenti le maglie originali di Michael Jordan, Magic Johnson e Kobe Bryant. Battute, rilanci, "pungolate" agli amici ai vari tavoli hanno stimolato ancor più gli ospiti del campione, che hanno aperto il cuore e il portafoglio in maniera davvero significativa. L’aggiudicazione dei vari lotti ha infatti consentito di raccogliere ben 26.650 euro. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che assistono le persone in difficoltà: Oltre la Ricerca Adv e Arop Adv.

Il cimelio più ambito: Djokovic batte Sinner



Nella speciale classifica dei trofei, la parte del leone l’ha fatta il tennis, con le racchette autografate di Novak Djokovic e Jannik Sinner “battute” rispettivamente a 5500 e 5200 euro. Insieme a loro, la maglia numero 5 della Virtus Buckler Bologna di Danilovic, aggiudicata a 5300 euro dopo un bel duello iniziale fra lo stesso Sasha e Carlton che ha ricordato i derby sotto le Due Torri. La casacca di un ex fortitudine come Ruben Douglas, la prima all’asta, ha invece raccolto 2000 euro. Tanto quanto la maglia della Juventus del recordman all time della Vecchia Signora Alex Del Piero. Ci sono voluti invece 1700 euro per accaparrarsi la canotta Nba di Nicola Jokic dei Denver Nuggets e 1600 per quella della Juventus indossata da Giorgio Chiellini in una finale vincente di Coppa Italia. Cifra tonda, 1000 euro, per quella della Nazionale Argentina di Manuel Ginobili e 850 euro per una t shirt limited edition di Valentino Rossi del 2003 con cui il Dottore festeggiava i successi. Chiudono il cerchio la maglia della Nazionale Azzurra di pallavolo femminile di Miriam Sylla (700 euro), quella Azzurra del campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e quella numero 9 della Nazionale Azzurra di pallavolo maschile di Ivan Zaytsev, che hanno pagato probabilmente l’essere all’inizio della lista.