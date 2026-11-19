Lavori nel 2027 Oltre 280.000 euro in arrivo per i marciapiedi in via Ponte a Verucchio

Il Comune: circolazione pedonale messa in sicurezza dal confine con Corpolò alla frazione di Ponte Verucchio

Il Comune di Verucchio ha ricevuto contributi per 284.750 euro per lavori in via Ponte. Si tratta del completamento del marciapiedi nella tratta dalla rotatoria presso il centro commerciale, fino alla rotatoria del ponte sul Marecchia. In questo modo la circolazione pedonale sarà messa in sicurezza dal confine con Corpolò fino alla frazione di Ponte Verucchio. Le opere verranno realizzate nel 2027 e sono finanziate per 163.500 euro dal Fondo ministeriale Unico Nazionale per il Turismo, per 121.250 euro dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre 50.250 euro restano a carico del Comune, per un totale di 335.000 euro.

