Oltre 300 persone alla festa finale di Hall of Music al Parco di Morciano

Successo per Hall of Music: in Valconca superata quota 300 presenze e 110 allievi

Oltre 300 persone hanno partecipato martedì 16 giugno alla festa finale di Hall of Music, l’associazione di promozione sociale e culturale e scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna che da oltre dodici anni opera sul territorio della Valconca.

L’evento, ospitato al Parco di Morciano di Romagna, ha rappresentato il momento conclusivo di un anno accademico particolarmente positivo, dopo i saggi che nelle settimane precedenti hanno coinvolto i diversi indirizzi formativi della scuola.

La serata ha visto la partecipazione di allievi, famiglie, insegnanti e cittadini, con esibizioni dal vivo degli studenti di canto e dei ragazzi del progetto Live Band. A chiudere l’evento è stata la consegna degli attestati di fine anno, un momento simbolico dedicato all’impegno e alla crescita artistica degli allievi.

Hall of Music archivia infatti un anno di forte crescita: nell’anno accademico appena concluso la scuola ha superato i 110 allievi iscritti, registrando un costante incremento delle richieste e arrivando a creare una lista d’attesa di circa 40 persone.

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro per la comunità locale e ha evidenziato la rete di collaborazioni costruita negli anni dall’associazione con istituzioni, realtà educative e soggetti del territorio. Particolarmente apprezzata la presenza dell’Amministrazione comunale, intervenuta durante la serata e vicina all’iniziativa anche sul piano organizzativo.

«La risposta del pubblico e delle famiglie ci conferma che la musica continua a essere uno strumento fondamentale di crescita, partecipazione e aggregazione», afferma Symon Soprani, fondatore di Hall of Music. «Vogliamo che Hall of Music sia sempre più un luogo da vivere: uno spazio di incontro e condivisione dove la musica diventa occasione per crescere, creare relazioni e mettere in circolo energie, idee e opportunità per il territorio».

Con oltre 300 presenze registrate nel corso della giornata, Hall of Music guarda ora al prossimo anno accademico, già al lavoro su nuove attività e nuovi progetti per rispondere a una domanda formativa in continua crescita e continuare a offrire opportunità musicali e culturali alle nuove generazioni.

Hall of Music è un’associazione di promozione sociale e culturale riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna. Attraverso l’omonimo progetto di scuola di musica promuove percorsi formativi, attività artistiche e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti, contribuendo alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione del territorio.