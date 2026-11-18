Blitz della Polizia Oltre 4 milioni sottratti al fisco ucraino: star dei social rintracciata e arrestata in hotel a Riccione

Il 28enne arrestato, personaggio molto seguito sui social, è accusato di aver gestito un'organizzazione dedita a frodi online, evasione fiscale e riciclaggio

La Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha dato esecuzione al provvedimento di estradizione di un 28enne ucraino. Secondo fonti vicine alla Questura, si tratta di un personaggio particolarmente conosciuto e seguito sulle piattaforme social, con una significativa visibilità internazionale, ma che risultava ricercato dall’Autorità Giudiziaria del proprio Paese per gravi reati di natura economico-finanziaria. Nel tardo pomeriggio di ieri (17 novembre) il 28enne è stato arrestato in un albergo di Riccione. Già in mattinata era giunta segnalazione della sua presenza. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato gli accertamenti e predisposto un servizio di osservazione, attendendo il rientro dell'uomo in hotel. Secondo le contestazioni formulate dalle Autorità ucraine, l'uomo sarebbe stato coinvolto, tra il 2020 e il 2023, nella gestione di un'organizzazione operante nel settore dell'arbitraggio del traffico online, che avrebbe generato ingenti profitti attraverso la promozione, mediante account pubblicitari fraudolenti, di piattaforme di gioco d'azzardo, scommesse e prodotti sanitari contraffatti. Per occultare i proventi e sottrarsi ai controlli finanziari, il gruppo avrebbe fatto ricorso a sistemi di pagamento esteri, portafogli di criptovalute e canali illegali di cambio valuta. Le contestazioni riguardano, in particolare, un'evasione di imposte e tributi quantificata in oltre 213 milioni della moneta ucraina, pari a circa 4,3 milioni di euro, nonché il successivo riciclaggio dei proventi illeciti attraverso l'acquisto di immobili di pregio e autovetture di lusso.