Oltre 4400 euro raccolti per Gaza all'evento nel giardino del Ceis: testimonial l'attrice Giulia Michelini

L’evento ha segnato il lancio ufficiale della campagna di crowdfunding "Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza

Si è svolta ieri sera, giovedì 23 luglio, nella splendida cornice del giardino del Ceis di Rimini, la terza edizione della serata solidale "Voci di Pace" promossa da EducAid. L’evento ha segnato il lancio ufficiale della campagna di crowdfunding "Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza", sostenuta all'interno del bando Tutti x Uno promosso da Banca Malatestiana e Idea Ginger.

Grazie alla generosità del pubblico presente (oltre 230 ospiti), l’evento ha permesso di raccogliere 4.420 euro, fondi che andranno a supportare l'intervento umanitario in corso nella Striscia di Gaza a favore di bambini e bambine con disabilità. L'obiettivo è fornire ausili progettati ad hoc per consentire loro di partecipare alle attività educative negli "Spazi temporanei d'apprendimento", luoghi sicuri e protetti allestiti all'interno di tende per alleviare i traumi psicologici causati da quasi tre anni di conflitto.

Ad impreziosire l'appuntamento è stata la presenza di una testimonial d'eccezione: l'attrice Giulia Michelini, neo-socia della Ong riminese, che ha voluto essere presente per dare forza e visibilità al progetto.

Un ringraziamento particolare da EducAid "alla squadra di volontari che ne ha reso possibile l’organizzazione, alle cuoche del Ceis per la cena a base di specialità palestinesi, al gruppo Azure Trio (Gaia Belletti alla voce, Luca Arduini alla chitarra e Thomas Lotti al contrabbasso), che ha fuso le calde atmosfere medio-orientali con il repertorio di Duke Ellington".

Il link per chi volesse partecipare alla raccolta fondi: QUI