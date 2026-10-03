Oltre 6 anni da scontare in carcere per furti e ricettazione: rintracciato durante controllo in hotel

L'uomo, 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia

Un 42enne è stato raggiunto a Rimini da un ordine di carcerazione: dovrà scontare 6 anni, 9 mesi e 2 giorni per furti e ricettazioni. Il provvedimento è stato eseguito ieri pomeriggio (2 settembre) dalla Polizia, al termine di un controllo effettuato in un albergo di Rimini. Durante gli accertamenti alle persone alloggiate, è emerso che il 42enne fosse destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo di pene. È stato così arrestato e portato al carcere dei Casetti di Rimini.