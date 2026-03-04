Oltre 800 posti auto per l'estate a Rimini verso la riconferma: al via l'iter

Sosta nella zona mare: il Comune punta a rinnovare le concessioni fino al 2028

Le tre aree comunali di Via Macanno e Via Marconi potranno tornare a disposizione degli enti di promozione turistica durante le stagioni estive. La Giunta comunale di Rimini, infatti, ha dato il suo via libera ieri per l’iter di un'indagine conoscitiva finalizzata a rinnovare, per le stagioni estive 2026, 2027 e 2028, la destinazione a parcheggio di aree di proprietà comunale attraverso concessione d'uso agli enti di promozione turistica del territorio. L'iniziativa interessa complessivamente oltre 800 posti auto distribuiti su tre aree strategiche situate nelle immediate vicinanze della fascia balneare, a supporto delle strutture ricettive localizzate nella zona a mare della ferrovia.

L'obiettivo della misura è decongestionare il traffico e la sosta veicolare nelle zone più dense della città turistica. La misura si inserisce nel solco di quanto già attuato nel triennio 2023-2025, quando il Comune aveva affidato in concessione d'uso, in esito a una procedura di gara svolta nel 2023, tre aree classificate come "Patrimonio Indisponibile" dell'Ente. Nel dettaglio: l'Area Macanno (Via Macanno, 5.000 mq, circa 200 posti auto) e l'Area Gros (Via Macanno, 6.000 mq, circa 240 posti auto) erano state entrambe assegnate al Comitato Turistico Marebello; l’Area Marconi (Via Marconi, 10.150 mq, circa 400 posti auto), la più estesa, era andata alla Pro Loco Miramare da Amare. Tutte e tre le concessioni sono scadute il 15 settembre 2025.

Per il nuovo triennio, l'amministrazione ha scelto di procedere con maggiore flessibilità rispetto al passato. Considerato il numero esiguo degli enti di promozione turistica attivi sul territorio e l'assenza di una significativa competizione registrata nella precedente gara, si procederà preliminarmente con la pubblicazione di un avviso esplorativo volto ad accertare informalmente l'interesse per ciascuna delle aree. Solo al termine di questa fase conoscitiva si deciderà se procedere con affidamento diretto, in presenza di un unico soggetto interessato, oppure con procedura concorrenziale qualora emergesse una pluralità di candidature.

Tutte o anche solo alcune delle aree potranno essere messe a gara in base all'esito dell'indagine esplorativa, che potrebbe comprendere anche una quarta area, attualmente ancora oggetto di valutazione.

Le nuove concessioni avranno per oggetto esclusivamente l'uso dell'area secondo la sua destinazione a parcheggio, senza ulteriori vincoli sulle modalità di gestione. E copriranno ciascuna stagione estiva dal 1° aprile al 30 settembre, per gli anni 2026, 2027 e 2028, con carattere oneroso a carico dei concessionari.