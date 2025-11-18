“Oltre il genere”: a Rimini una serata per dire no alla violenza sulle donne

La cena evento di Lions Club Rimini

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Lions Club Rimini Malatesta promuove una cena evento dal titolo “Oltre il genere”, che si terrà giovedì 21 novembre 2025 alle ore 20.00 presso l’Hotel Villa Adriatica, in via Amerigo Vespucci a Rimini.

Un’esperienza immersiva tra parole, arte e musica per dire no alla violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto.

La serata si aprirà con un reading poetico tratto da Costellazioni Parallele di Isabella Leardini, dedicato alle poetesse del ’900 dimenticate.

Seguirà un intenso pezzo recitato da Armida Loffredo, con musiche e testi ispirati alle parole della violenza.

L’associazione Rompi il Silenzio, da anni in prima linea nell’ascolto e nella protezione delle vittime, sarà presente con Elvira Ariano per un focus sui segnali nascosti della violenza e su come riconoscerli.

Durante la serata verrà presentato anche il progetto Meraki, con l’anello simbolico creato per sostenere le associazioni antiviolenza.

La quota di partecipazione alla cena è di 35 euro.

Coloro che desiderano partecipare possono dare la propria adesione telefonando al numero 335 6902190.

Un’occasione per ascoltare, riflettere e agire insieme contro ogni forma di violenza.