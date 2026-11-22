Volley A1 femminile Omag, contro Cuneo un hurrà da tre punti (3-1)

La Omag ha saputo trovare le risposte nei momenti decisivi, portando a casa una partita che chiedeva lucidità e determinazione





La partita non era ancora in discesa quando la Omag ha deciso di prendersela. Dopo aver vinto un primo set tiratissimo e aver lasciato a Cuneo il secondo ai vantaggi, la squadra di Bellano non ha cercato scorciatoie: ha alzato il livello del proprio gioco, ritrovato efficacia e preso progressivamente il controllo della gara. Il 3-1 finale racconta una vittoria di sostanza, che porta in classifica tre punti preziosi nella corsa alla salvezza.



Davanti agli 812 spettatori del Palasport di Cervia, la Omag si aggiudica un primo set combattutissimo (28-26), ma deve fare i conti con la reazione delle piemontesi, che pareggiano ai vantaggi (25-27). È qui che la squadra cambia marcia: nel terzo parziale ritrova precisione e incisività (25-20), per poi prendere decisamente il controllo del gioco nel quarto, chiuso 25-16. Una prova di squadra, nella quale spicca Martina Bracchi, protagonista con 24 punti, 21 in attacco e 3 ace. Per lei anche il riconoscimento di MVP. In doppia cifra Adelusi, Wilson, Jehlarová e Rivero, a conferma di una distribuzione offensiva che ha offerto più soluzioni alla squadra.



«È una vittoria importantissima, che ci dà grande soddisfazione perché finalmente stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto quotidianamente in allenamento. Cuneo ha lottato fino all’ultimo, rendendo la partita ancora più intensa e combattuta. Complimenti a loro, ma oggi siamo davvero felicissime per questo risultato e per la prestazione della squadra" commenta Bracchi



La classifica incassa tre punti importanti, ma il valore di questa vittoria va oltre il risultato: la Omag ha saputo trovare le risposte nei momenti decisivi, portando a casa una partita che chiedeva lucidità e determinazione.



IL TABELLINO

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 14, Morello 1, Bracchi 24, Wilson 14, Adelusi 14, Rivero 12, Panetoni (L), Eroktay 1, Bagnoli, Nardo. Non entrate: Giuliani, Brandi, Scialanca. All. Bellano.



GRANDA VOLLEY CUNEO: Tikhomirova 1, Koulisiani 10, Grafort 14, Baka 14, Ferrarini 12, Signorile, Magnani (L), Pucelj 12, Mcbride 3, Cucu 2, Pasquino, Bonafede. Non entrate: Guidi. All. Tisci.



ARBITRI: Papadopol, Gaetano.



NOTE - Spettatori: 812,

Durata set: 31', 34', 27', 24'; Tot: 116'.

MVP: Bracchi.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 10 ace, 15 err; Granda Volley Cuneo 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 61 vinc, 3 err; Granda Volley Cuneo 50 vinc, 12 err. MURI: Omag Consolini Volley 1907 9 vinc; Granda Volley Cuneo 15 vinc.



Top scorers: Bracchi M. (24) Grafort L. (14) Baka E. (14)

Top servers: Wilson D. (3) Bracchi M. (3) Rivero J. (2)

Top blockers: Ferrarini S. (8) Jehlarova M. (5) Koulisiani E. (3)



