Volley A1 femminile Omag-Cuneo, al palas di Cervia duello per la salvezza

Le marignanesi tornano in campo con l’obiettivo di esprimere il proprio gioco senza lasciarsi condizionare dal risultato





Il peso dei punti non deve diventare il peso della partita. È una distinzione sottile, ma tutt’altro che secondaria, quella da cui parte la riflessione di Massimo Bellano alla vigilia della sfida con Cuneo Granda Volley. Domenica 22 novembre, alle 16, al palasport di Cervia, la Omag torna in campo per un confronto importante per la classifica, con l’obiettivo di esprimere il proprio gioco senza lasciarsi condizionare dal risultato.



Coach, quella contro Cuneo è una sfida che mette in palio punti particolarmente importanti nella corsa alla salvezza. Quanto può incidere questa partita sul percorso della Omag e quale atteggiamento servirà per affrontarla nel modo giusto?

«Come avevo già sottolineato alla vigilia della partita con Brescia, dobbiamo affrontare ogni gara con grande serietà e concentrazione, senza però attribuire un peso diverso agli avversari che incontriamo. Questa è una partita importante, esattamente come lo sono state quelle precedenti e come lo saranno quelle che ci attendono. Non credo, quindi, sia giusto darle un significato particolare, perché questo rischierebbe di togliere lucidità alla squadra. In questo momento abbiamo bisogno di essere attenti e concentrati esclusivamente su quello che dobbiamo fare in campo, senza lasciarci condizionare da ciò che potrà accadere dopo la partita. La nostra mentalità deve rimanere la stessa, indipendentemente dal risultato: che si vinca o si perda, martedì torneremo in palestra per continuare il nostro lavoro. È questo l’approccio con cui vogliamo affrontare la gara, proprio come abbiamo fatto nelle settimane precedenti».



Cuneo è una squadra che può creare difficoltà sotto diversi aspetti. Quali saranno le chiavi tecniche della partita e su quali fondamentali dovrà concentrarsi maggiormente la Omag per riuscire a imporre il proprio gioco?

«Dal punto di vista tecnico e tattico, ci sono due aspetti sui quali dovremo prestare particolare attenzione. Il primo riguarda il rapporto tra la nostra ricezione e la loro battuta, considerando che Cuneo può contare su alcune battitrici particolarmente efficaci. Il secondo sarà la qualità del nostro lavoro di muro-difesa. Cuneo dispone di attaccanti capaci di farsi valere e dovremo essere bravi a limitarne il più possibile l’efficacia, per poi esprimere le nostre qualità in fase offensiva. Credo che, in questa partita, il muro-difesa avrà un ruolo particolarmente importante».

Alla fine, sarà anche la capacità di restare dentro ogni scambio a fare la differenza: non mollare mai un pallone, perché partite come questa si costruiscono e si vincono anche così.

