Volley A1 femminile Omag-Mt, a Milano un banco di prova di alto livello

L'avversario ha un roster stellare e profondo in ogni reparto, è costruito per puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa

Domenica 1 novembre alle ore 17, la OMAG Consolini Volley 1907 è attesa da una delle sfide più stimolanti della stagione: le romagnole affrontano in trasferta la Numia Vero Volley Milano. Sull’altra metà del campo ci sarà una formazione di spessore, un roster stellare e profondo in ogni reparto, costruito per puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa, a cominciare dall’iconica Paola Egonu, punto di riferimento del volley internazionale.

Un banco di prova importante per le ragazze di coach Massimo Bellano. Le marignanesi arrivano all’appuntamento consapevoli del valore tecnico e dell’esperienza delle avversarie, ma pronte a scendere in campo senza timori reverenziali, con la giusta sfrontatezza, la voglia di spingere dai nove metri e di far valere il proprio sistema di gioco.

A presentare il match è Jessica Rivero, con la carica e la lucidità che contraddistinguono le atlete esperte: «Milano è una super corazzata, ha giocatrici fortissime in ogni ruolo. Noi lo sappiamo e sappiamo che ci aspetterà una gara tostissima, ma siamo pronte a dare battaglia. L’obiettivo è dare il massimo di noi stesse, sperando di metterle in difficoltà. Poi vedremo se sarà stato sufficiente per tornare a casa con qualcosa di positivo».

È tutto pronto, insomma, per una domenica di grande pallavolo. La Omag dovrà saper reggere l’urto, ma soprattutto trovare il coraggio di imporre il proprio gioco. Perché in campo si parte sempre sullo zero a zero.