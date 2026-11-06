Volley a1 femminile Omag MT, contro Busto Arsizio match da vincere

Le due formazioni sono appaiate in classifica: una vittoria e quattro sconfitte. Serve il calore del palas di Cervia

Domenica 8 novembre, alle ore 17, il Palasport di Cervia ospita una sfida chiave per il cammino di Omag Consolini Volley 1907. Di fronte alle marignanesi ci sarà la Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio, squadra con cui condividono la stessa situazione di classifica: una vittoria e quattro punti dopo sei giornate.

Il percorso delle romagnole è stato caratterizzato da risultati alterni: alla sconfitta d'esordio con Vallefoglia e al successivo stop di Firenze è seguita la convincente vittoria casalinga su Macerata. Poi le battute d'arresto contro Novara e Milano, intervallate dalla prova di carattere contro Bergamo, dove Panetoni e compagne hanno rimontato due set prima di arrendersi solo al tie-break.

Anche Busto Arsizio ha faticato in avvio di stagione. Dopo il tie-break perso a Novara all'esordio, la formazione lombarda ha affrontato un calendario impegnativo, con le sconfitte contro Conegliano, Bergamo, Milano e Chieri. L'unico successo è arrivato contro Talmassons, superata per 3-1. Una squadra con qualità e individualità di rilievo, ma, come la Omag, ancora a caccia di continuità. Per San Giovanni serve ritrovare la grinta vista contro Bergamo, quella che nelle gare più combattute ha già fatto emergere il potenziale del gruppo.

E a Cervia, con il pubblico alle spalle, ogni punto pesa il doppio. Ne è convinta il capitano Sara Panetoni, che lancia un messaggio ai tifosi: "Affrontiamo una squadra composta da ottime giocatrici e molto competitiva. Ma credo nelle qualità delle mie compagne e nell'importanza del fattore campo. I nostri tifosi sanno trasmetterci un'energia speciale, quella spinta che a volte permette di superare anche i propri limiti".