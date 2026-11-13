Volley A1 femminile Omag MT, la corsa continua a Brescia

Il 3-2 conquistato contro Scandicci, dopo essere stata sotto di due set, ha restituito alle marignanesi la consapevolezza nella sua forza



La OMAG riparte da una vittoria che può lasciare il segno. Il 3-2 conquistato contro Scandicci, dopo essere stata sotto di due set, ha restituito alle marignanesi una dimostrazione concreta delle proprie possibilità: capacità di reagire, tenuta mentale e determinazione nel restare aggrappate alla partita anche nei momenti più difficili. Una prestazione nella quale sono emersi segnali positivi anche sul piano tecnico, dalla qualità della ricezione all’efficacia dell’attacco, passando per una battuta che ha mostrato progressi significativi. Aspetti da confermare domenica, quando la formazione di Bellano sarà impegnata sul campo di Brescia.

Le lombarde arrivano dalla sfida infrasettimanale contro Milano, nella quale hanno saputo confrontarsi a lungo alla pari con una delle squadre più attrezzate del campionato, pur cedendo nel risultato. Tra i riferimenti della formazione bresciana c’è il libero e capitano Beatrice Parrocchiale, elemento di esperienza e punto di riferimento nella seconda linea.

Martina Bracchi presenta così l’appuntamento: "Quella di domenica sarà una partita molto importante per il nostro percorso stagionale. Scenderemo in campo con la voglia di esprimere al meglio il nostro gioco, cercando di mettere in campo tutta la grinta e la determinazione maturate nella sfida contro Scandicci. Sarà fondamentale affrontare Brescia con concentrazione e consapevolezza delle nostre qualità".

A rendere ancora più speciale la trasferta ci sarà anche il sostegno dei Nipoti, che saranno numerosi sugli spalti per accompagnare la squadra. A loro va il nostro ringraziamento per il calore e la passione con cui continuano a seguire i colori bianco-azzurri, anche lontano da casa.

