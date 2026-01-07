Omaggio a De André: eventi al teatro Pazzini e al teatro Dogana

Gli appuntamenti sabato 10 e domenica 11 gennaio

Il Teatro Pazzini di Verucchio ospiterà domenica 11 gennaio, con inizio alle ore 21.15, il concerto dei Damadorè, progetto musicale che rende omaggio alla leggendaria tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi. Lo spettacolo ripercorre uno dei capitoli più iconici della musica italiana, proponendo arrangiamenti fedeli e allo stesso tempo personali, nel solco dell’incontro storico tra il cantautore genovese e la Pfm. Sul palco una formazione ampia e articolata: Andrea Ceré al basso, Daniele De Rosa all’organo Hammond e tastiere, Giorgio Nonnato alla batteria, Max Giovanardi alle chitarre, Pietro Lermini a chitarra acustica, mandolino, tastiere e percussioni, Sabba Gallotta alla voce e chitarre, con il violino di Tania Righi.

Cattolica Per la Tanzania: serata al teatro Nuovo di Dogana

Dopo il successo del concerto di tre anni fa a Cattolica, Cattolica Per La Tanzania Odv organizza una nuova serata musicale dedicata a Fabrizio De André, che si terrà sabato 10 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana, San Marino.

La serata, che cade proprio nell'anniversario della scomparsa del cantautore genovese, vedrà come protagonista Nine’ Ingiulla, la cui voce ricorda quella del cantautore Fabrizio De André, accompagnato dalla band abruzzese La Bottega del Falegname. Sul palco si esibiranno inoltre Danilo Artale, violinista e polistrumentista noto per collaborazioni con Nicola Piovani ed Ennio Morricone, e Davide Brambilla, fisarmonicista e polistrumentista con esperienza in vari contest televisivi nazionali.

Il ricavato sarà destinato a due progetti: il completamento di una barca a vela accessibile a tutti, promossa dall’APS PURAVIDA 2.0, e il sostegno alla comunità di Traversara, frazione di Bagnacavallo, colpita dall’alluvione in Emilia Romagna, per la ristrutturazione di un vecchio cinema destinato a diventare un centro polifunzionale.

L’iniziativa unisce musica e impegno sociale, offrendo agli appassionati di Fabrizio De André e non solo l’occasione di contribuire concretamente a importanti progetti di solidarietà.

È possibile acquistare i biglietti online su Ciaotickets o su https://linktr.ee/cattolicaperlatanzania.

La biglietteria del Teatro sarà aperta dalle 14 di sabato 10 gennaio, mentre il concerto è previsto per le ore 21.