“Omero sotto le stelle” conquista Rimini: teatro Galli gremito per la rassegna sul mito

Il ciclo di incontri tra letteratura e riflessione registra un grande successo di pubblico

Ancora un grande successo di pubblico per la rassegna “Omero sotto le stelle”, il ciclo di sei incontri partito lo scorso 1° luglio che propone un percorso tra letteratura, mito e riflessione, alla scoperta dei grandi temi dell’esistenza e che anche ieri sera ha visto un teatro gremito in ogni ordine di placo.

“Perché parlare ancora di Omero nel terzo millennio? Perché, a quasi tremila anni di distanza, nessuno come lui continua a raccontare ciò che siamo: creature fragili capaci di grandezza e di errore, sospese tra la forza delle passioni e il bisogno di quiete, tra la ferocia della guerra e l’inestinguibile desiderio di pace, tra la fatica dell’attesa e la ricerca ostinata di un senso anche quando la vita sembra spezzarsi”.



Il ciclo di incontri nasce da questa riflessione della professoressa Marinella De Luca e a confermare l’attualità di Omero è stata la straordinaria risposta del pubblico in occasione di tutte le conferenze che si sono tenute: lunghe file fuori dall’ingresso, un’affluenza tale e crescente che ha spinto a spostare la sede che ospita l’evento dall’iniziale Lapidario Romano all’attuale Teatro Galli.



Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà al teatro Galli lunedì 10 agosto ore 21:00 sul tema ‘Sogni, ombre, presagi - Il sottile confine tra umano e divino’.