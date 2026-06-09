Omicidio Pierina Paganelli: attesa a Rimini per il verdetto su Louis Dassilva

La Corte d’Assise è in camera di consiglio dopo le repliche di accusa e difesa. La Procura chiede l’ergastolo, mentre i legali dell’imputato invocano l’assoluzione e piste alternative

C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, deve deliberare su Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico accusato del delitto della pensionata, e si è già ritirata in camera di consiglio, ne uscirà solo per la lettura del dispositivo.



L'udienza al Tribunale di Rimini è iniziata con repliche della Procura, il pm Daniele Paci e poi le controrepliche dei difensori dell'imputato, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. La Procura, che ha depositato anche una memoria scritta ha precisato alcuni punti in particolare sulla nuora Manuela Bianchi, legata sentimentalmente per un periodo all'imputato. La difesa di Dassilva ha sottolineato le lacune degli accertamenti degli inquirenti tra cui la mancanza di analisi di svariate, possibili tracce, anche in ipotesi ematiche, in casa della nuora e del padre.

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Infine l'appello dell'avvocato Guidi rivolto soprattutto ai giurati popolari. "La coscienza sicuramente vi guiderà per una corretta applicazione della Giustizia", ha detto.La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per Dassilva contestando una serie di aggravanti tra cui la premeditazione, crudeltà e futili motivi. La difesa invece ha avanzato l'ipotesi di piste alternative non esplorate paragonando il caso riminese all'indagine di Garlasco, e quindi chiedendo l'assoluzione. In subordine la possibilità di accedere al rito abbreviato con la concessone delle generiche e sconto di pena.La lettura del dispositivo da parte della presidente Casadei non dovrebbe avvenire prime del tardo pomeriggio, tanto che Louis Dassilva, presente anche oggi in aula come per tutte le udienze, per l'attesa che sarà di ore è stato riportato nel carcere dei Casetti.