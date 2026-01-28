Omicidio Paganelli, il podcast di Grassi e Cardone lancia l'attesa seconda puntata

Il podcast Crimini a Rimini si occupa nuovamente del noto fatto di cronaca di Via del Ciclamino

Domani (giovedì 29 gennaio) è in programma l'uscita del secondo e ultimo episodio di Crimini a Rimini dedicato nello specifico all'omicidio di Pierina Paganelli. Nel primo episodio del podcast dedicato al celebre fatto di cronaca di via del Ciclamino, Davide Grassi e Davide Cardone hanno parlato della richiesta di custodia cautelare, elencando tutti gli indizi del quadro probatorio che hanno portato a richiedere l'arresto del giovane senegalese Louis Dassilva, oggi a processo per l'omicidio della Paganelli.

"La nostra intenzione è sempre stata quella di ricomporre la vicenda con gli atti conoscibili, raccontati anche da tutti i media nazionali. Però, avevamo l'impressione che tutto stesse perdendo concretezza nel racconto pubblico a favore di meccanismi che favoriscono il clamore. Non ci siamo mai occupati degli attriti tra i protagonisti, né siamo entrati nel merito del dibattimento in corso, consapevoli che l'unica verità possibile sarà prodotta dai tre gradi di giudizio. Tuttavia, per un principio di equità e visto che non riteniamo sia nostro compito dare patenti di innocenza o colpevolezza, non potevamo raccontare gli indizi a carico di Dassilva senza parlare anche delle contestazioni della Difesa", spiegano Grassi e Cardone.

La seconda puntata aprirà anche una finestra su aspetti poco noti al pubblico mainstream, relativamente all'ordinamento giudiziario e "di quanti e quali garanzie siano pensate per ottenere un equo processo".

L'Omicidio Pierina Paganelli - seconda parte: La Difesa. - Si potrà ascoltare dal 29 gennaio su Spotify, su tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast, cercando Crimini a Rimini.