Omicidio Paganelli, Loris Bianchi: "Sciacallaggio su di noi: nessuna indagine su me e Manuela"

Le parole del fratello di Manuela, nuora della Paganelli, diffuse dal consulente Barzan

"Assistiamo ancora una volta a una campagna di disinformazione e a forme di vero e proprio sciacallaggio, anche attraverso i social network, nei miei confronti e nei confronti di Manuela. In queste ore vengono diffuse notizie del tutto false, secondo cui le indagini si concentrerebbero su di noi. Si tratta di affermazioni prive di qualsiasi riscontro e che non corrispondono alla realtà dei fatti". Così Loris Bianchi, in una dichiarazione diffusa dal consulente legale Davide Barzan, interviene dopo l'assoluzione in primo grado di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Loris, fratello di Manuela, nuora della vittima, evidenzia: "Prendo atto della decisione della Corte, che ha pronunciato un'assoluzione con formula dubitativa, ma ritengo doveroso precisare che le ricostruzioni alternative prospettate dagli avvocati di Louis Dassilva sono prive di qualsiasi fondamento". Aggiungendo: "Le dichiarazioni da me rese nel corso delle indagini sono sempre state oggetto di riscontri da parte degli investigatori e hanno trovato conferma negli accertamenti svolti".