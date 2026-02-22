Omicidio Pierina: si torna in aula. Si riparte con la testimonianza di Valeria Bartolucci

Domani alle ore 10.00, la donna comparirà davanti alla Corte d'Assise

Domani si torna in aula per la decima udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Si riapre, dopo qualche giorno di pausa, con la testimonianza di Valeria Bartolucci, moglie dell'unico imputato Louis Dassilva. Alle 10.00 la donna comparirà davanti alla Corte d'Assise. Oltre a lei saliranno sul banco dei testimoni anche alcuni agenti della polizia scientifica di Roma impegnati in questi anni nelle indagini, il perito fonico della Procura Marco Perino e una condomina vicina di casa della vittima.

Secondo la difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, Bartolucci sarebbe l'alibi del marito nell'orario in cui la pensionata veniva uccisa nel garage di via del Ciclamino il 3 ottobre 2023, visto che, a suo dire, non sarebbe mai uscito di casa.



La testimone dovrà inoltre riferire in merito ai suoi rapporti con Pierina e Manuela Bianchi (prima amica e poi ex amante del marito), il fratello Loris e la famiglia Saponi (compreso Giuliano). Dovrà inoltre fornire la sua personale ricostruzione dell'omicidio.

Davide Barzan, il consulente tecnico di Manuela Bianchi, ha dichiarato: «Dagli atti del procedimento, la Bartolucci emerge quale soggetto connotato da evidenti profili di inattendibilità - commenta Barzan -. Saremo presenti all’udienza fissata per lunedì dinanzi alla Corte d’Assise, al fine di vagliare con la massima attenzione ogni sua dichiarazione che dovesse rendere, ove riterrà di sottoporsi ad esame testimoniale, riservandosi ogni opportuna valutazione in ordine alla coerenza, attendibilità soggettiva e rispondenza delle stesse al compendio probatorio in atti».

