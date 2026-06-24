Ondata di caldo epocale per giugno: il picco per il Riminese nel weekend e inizio prossima settimana

Dopo il 1° luglio, i principali modelli previsionali intravedono un calo termico

L’ondata di calore iniziata il 17 giugno continuerà anche durante questa settimana raggiungendo l’apice, anche nel territorio riminese, fra sabato 27 giugno e mercoledì 1 luglio. Fino a venerdì le temperature si manterranno su valori prossimi a quelli registrati negli ultimi giorni, con massime tra i 35 e i 36° nelle zone di pianura, mentre tra sabato 27 e martedì 30 ci sarà il picco del caldo anche per il Riminese, con le temperature sui 38° nelle zone di pianura. Saranno dunque 15 giorni consecutivi di caldo intenso e persistente, per una delle ondate più significative che abbiano mai colpito il territorio riminese nel mese di giugno. Per ciò che riguarda l'inizio di luglio, gli spaghi previsionali dei due principali modelli, Gfs (americano) ed Ecmwf (europeo) indicano un calo tra il 2 e il 3 luglio, con possibili fenomeni temporaleschi, e un weekend del 5 luglio più mite. Ma si riscontra ancora una grande incertezza. È probabile che la prima decade di luglio prosegua ancora nel segno del sole e del caldo, senza però i picchi registrati in questa seconda ondata.



