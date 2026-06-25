Ondata di caldo record: temperature fino a 39 gradi e allerta prolungata

Picco tra il 27 e il 30 giugno, minime tropicali e criticità su Po e agricoltura: valori oltre i record storici per oltre due settimane consecutive

L’ondata di calore iniziata il 17 giugno 2026 continuerà per tutta la settimana con picco tra sabato 27 e martedì 30, con temperature fino a 37-38 gradi in pianura e possibili punte di 39 nel weekend. Le minime non scenderanno sotto i 25 gradi in città. Solo collina e montagna avranno un leggero raffrescamento notturno. Secondo i dati, le anomalie sono eccezionali: valori superiori ai record storici e medie regionali oltre i massimi per 13 giorni consecutivi, contro i 9 del 2003. Critica anche la situazione del Po, con portate a -67% rispetto alla media e intrusione salina nel delta. Arpae segnala rischio caldo elevato e possibili disagi su salute, infrastrutture e agricoltura.