Turismo, Riccione punta sull'algoritmo: "Leggiamo andamento di mercato e pianifichiamo eventi e marketing"

Il progetto, per l'anno 2026, avrà un costo di 15.000 euro

Nel mondo del calcio l'utilizzo dei dati, specie nel calciomercato, fa molto discutere addetti ai lavori e opinionisti. A Riccione, invece, si punta sui dati per monitorare l'economia turistica locale e quindi pianificare azioni di marketing turistico. La giunta ha infatti approvato il sostegno al progetto promosso da Federalberghi Riccione per l'implementazione della piattaforma HBenchmark. "Si tratta - spiega l'amministrazione comunale - di uno strumento tecnologico avanzato che permette di monitorare l’economia turistica locale, analizzando l’occupazione e i prezzi on the book delle strutture ricettive per conoscere in tempo reale l'andamento della destinazione".

Nel progetto il Comune investirà 15.000 euro più iva per l'anno 2026. "Grazie a HBenchmark, la città potrà contare su un archivio storico e su analisi puntuali delle prenotazioni, fondamentali per valutare con precisione l’impatto economico dei singoli eventi sul territorio. Il progetto prevede una stretta collaborazione operativa: i dati raccolti, gestiti e aggregati dall’Osservatorio Turistico di Federalberghi Riccione, saranno uno degli strumenti di confronto costante e congiunto con l’Amministrazione comunale. Questa scelta strategica, supportata dai fondi dell'Imposta di soggiorno, conferma la volontà di dotare Riccione di standard analitici già presenti nelle principali realtà costiere italiane", spiega l'amministrazione comunale.

"HBenchmark rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’Osservatorio Turistico di Federalberghi Riccione, che da oltre trent’anni costituisce un punto di riferimento per l’analisi dell’andamento del turismo cittadino e per il supporto alle scelte strategiche degli operatori e della destinazione. L’elaborazione dei dati provenienti dalla piattaforma, insieme alle analisi prodotte attraverso gli altri strumenti che l’Osservatorio ha sviluppato negli ultimi anni, anche in collaborazione con soggetti qualificati come il Cast (Centro di Studi Avanzati sul Turismo – Università di Bologna), consentirà di mettere a disposizione del comparto un patrimonio informativo sempre più strutturato, aggiornato e utile di analisi e confronto continuo con l’Amministrazione comunale, a supporto di scelte condivise e fondate su elementi oggettivi per la programmazione turistica della città”, evidenzia Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione.