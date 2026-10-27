Baskin Onions: al debutto un hurrà ed una sconfitta

I Rings si sono arresi ai padroni di casa dei Baskin Brothers, i Crispy hanno conquistato una vittoria sofferta contro la Virtus Medicina

È iniziata domenica 25 ottobre, sul campo di Molinella, la stagione del Campionato Regionale Emilia-Romagna di Baskin, girone Est. Un debutto dal sapore dolceamaro per le due squadre degli Onions di Santarcangelo. I Rings si sono arresi ai padroni di casa dei Baskin Brothers, mentre i Crispy hanno conquistato una vittoria sofferta e bellissima contro la Virtus Medicina, al termine di una sfida decisa negli ultimi secondi.

ASD Baskin Brothers – Onions Baskin Rings 69-50

Partenza sprint per Molinella, che sfrutta subito i ruoli 5, precisissimi al tiro, e costruisce un buon vantaggio. Santarcangelo parte più lenta e muove il punteggio con le conclusioni dei suoi ruoli 5. Il primo quarto si chiude sul 22-13.

Nel secondo quarto gli Onions provano a ricucire, ma le polveri bagnate dei pivot non permettono di accorciare le distanze. Dall’altra parte i pivot di Molinella, in particolare Giommoni e Del Prete, allungano ulteriormente: parziale di 17-12 e intervallo sul 39-25.

Nel terzo quarto Santarcangelo si affida a Canini, che va a segno con due bei canestri, tra cui una tripla, e prova a riavvicinarsi. Molinella però resta precisa con i pivot e vince anche questo parziale per 17-11 (56-36).

Nell’ultimo quarto gli Onions rialzano la testa: finalmente anche i pivot trovano la via del canestro, con Alessandro D’Ambrosio che va a segno due volte, e Santarcangelo si aggiudica il parziale per 14-13. Il distacco però è ormai troppo ampio, e finisce 69-50 per Molinella.

Prossimo impegno per gli Onions Rings il 15 novembre a Cento contro Calderara.

ASD Baskin Brothers – Onions Baskin Rings 69-50

(22-13, 17-12, 17-11, 13-14)

Baskin Brothers: Sarti, Macchia 7, Ruberto F., Tugnoli, Ruberto M., Ruberto Fr. 2, Fattori 1, Castaldini 2, Sciascia 7, Messina, Lambertini 4, Ortolan 10, Giommoni 26, Del Prete 10.

All. Romagnoli

Onions Baskin Rings: Stargiotti, Serafini M. 9, Rapagiolo 3, Bartolini 10, Serafini R., Della Pasqua, Iannacci 6, Incerpi 5, Canini 7, Gouba, Mitrugno, D’Ambrosio I. 4, D’Ambrosio A. 4, Alcantara 2.

All. Di Padova

Arbitri: Lolli – Rimauro

ASD Virtus Medicina – Onions Crispy 64-67

Partita molto equilibrata, giocata punto a punto dall’inizio alla fine. Medicina sfrutta tantissimo i suoi ruoli 5, con Iocolano, Di Bella e Fergnani sempre a segno. Santarcangelo comincia ad andare con continuità dai pivot, con Simone, e ha una buona risposta anche dai ruoli 5 Valenti e Deluca. Il primo quarto si chiude in perfetta parità, 14-14.

Nel secondo quarto Santarcangelo cerca di prendere vantaggio con i suoi pivot: Angeli e soprattutto il precisissimo Simone segnano ripetutamente. Medicina però non molla e la partita resta in equilibrio, finché un ottimo Babbi, con due triple, fissa il punteggio. Il parziale è 21-23 e all’intervallo si va sul 35-37.

Nel terzo quarto Santarcangelo sembra prendere il largo, trascinata ancora da Simone, ma Medicina si rifà sotto grazie a Cepparulo, 5 punti nel parziale tra cui una tripla, e a un’altra tripla di Caiumi. Il parziale è 15-17, per il 50-54.

L’ultimo quarto è punto a punto. Santarcangelo va costantemente dai pivot, Angeli e Simone, che in questa partita non tradiscono. Medicina risponde con Vasura e Di Bella. Con Valenti fuori per falli, Deluca e Gadaleta gestiscono il vantaggio, e la gara si decide nei secondi finali con i tiri liberi di Deluca. Nell’ultima azione Medicina va dal pivot, ma il canestro allo scadere non è valido: finisce 64-67 per Santarcangelo.

Prossimo impegno per i Crispy il 7 novembre a Medicina contro Faenza Bianca.

ASD Virtus Medicina – Onions Crispy 64-67

(14-14, 21-23, 15-17, 14-13)

Virtus Medicina: Di Bella 11, Iocolano 15, Fergnani 4, Manzoni 2, Bergami 1, Bellobuono 2, Campomori 1, Calzolari, Caiumi 6, Cepparulo 8, Sabou, Romagnoli, Vasura 10, Bocchi 4.

All. Guidotti

Onions Crispy: Deluca 11, Gadaleta, Valenti 11, Incitti 1, Serafini S. 2, Gaeta, Serafini C. 1, Bertozzi, Tamburini, Babbi 8, Berardi, Angeli 10, Simone 23.

All. Gasparini

Arbitri: Righi – Tugnoli



