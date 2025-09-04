Open Day della Polisportiva Riccione: possibilità di provare 13 discipline sportive

Appuntamento il 7 settembre, dalle 9 alle 18

Torna anche quest’anno, domenica 7 settembre, l'Open Day dello Sport della Polisportiva Riccione, dalle 9 alle 18. Come di consueto, sarà possibile provare gratuitamente tutte le attività della Polisportiva, all’interno delle strutture adiacenti lo Stadio del Nuoto, del Pattinodromo di via Carpi e della palestra di viale Abruzzi. Sarà possibile anche richiedere informazioni sulle iscrizioni all'anno sportivo 2025-2026. L'evento è dedicato dunque a tutti gli appassionati di sport: le discipline protagoniste saranno basket, karate, judo, taekwondoo, pattinaggio, podismo, pugilato, scherma, ginnastica, volley, rugby, calcio e atletica. Una pratica mappa degli sport guiderà il pubblico per la localizzazione delle zone dove provare le attività all’interno dell’area sportiva. Per i nuovi iscritti Polisportiva Riccione regala uno sconto del 5% (offerta valida solo il 7 settembre 2025), riservata agli sport di acqua.