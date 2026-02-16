Open Games 2026: sport e divertimento al Misano World Circuit

A scendere in pista al Misano World Circuit saranno famiglie, sportivi o semplici amatori

Domenica 22 gennaio tornano a Misano World Circuit gli Open Games, la manifestazione multidisciplinare organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico. A scendere in pista al Misano World Circuit saranno famiglie, sportivi o semplici amatori alle prese con attività come la corsa, la camminata, i roller e la pedalata in bici, per una giornata all’insegna dello sport e della salute.

Dalle 8:30 alle 9:30 la pit lane si aprirà per ospitare tutti coloro che vorranno cimentarsi nella pattinata non competitiva, nella camminata ludico motoria, oppure scendere in pista con la bici (necessaria iscrizione all’indirizzo mail [email protected]).

Alle 10:00, sempre in pista, scatterà il 14° Misano GP Run, gara podistica internazionale sulla distanza di 10 km, sotto l’egida della World Atheltics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera, organizzata dall’Asd Team Misano. Anche quest’anno l’appuntamento, che richiama atleti di livello nazionale ed internazionale, si appresta al sold out di iscrizioni.

Nel pomeriggio, invece, andrà in scena la quinta edizione della Misano 100, gara nazionale Elite Under 23 di ciclismo organizzata da Eurobike Riccione. La prova, che vedrà al via i futuri campioni del ciclismo italiano e internazionale, aprirà ufficialmente la stagione delle gare ciclistiche in Emilia-Romagna. Attesi 27 team per oltre 160 iscritti che affronteranno 28 giri del tracciato, per un totale di 117,6 km.

Nella giornata degli Open Games sarà possibile anche effettuare test ride gratuiti dei nuovi modelli di E-bike in e off road a cura di Tecnobike.

L’evento Open Games è possibile grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio: Freestyle Riccione asd, ASD Team Misano, Eurobike Riccione asd.