Opera dell'artista di Pennabilli, lustro per Rimini ma oggi degradata: "Restaurate la macchina fotografica"

L'appello di Claudio Mazzarini: la scultura del parco Fellini, davanti al Grand Hotel, necessita di un intervento di riqualificazione

La scultura a forma di macchina fotografica, collocata nel parco Federico Fellini, davanti al Grand Hotel di Rimini, necessita di un intervento di riqualificazione. Lo evidenzia Claudio Mazzarino di Fratelli d'Italia, ricordando anche le origini dell'opera, realizzata nel 1984 dal fotografo Elio Guerra, originario di Pennabilli. La scultura, infatti, è simbolo della Rimini del turismo nascente e della memoria per immagini che ha reso celebre tutta la Riviera nel mondo. Oggi però verte in condizioni di degrado, tra ruggini e segni del tempo. Mazzarino sollecita il Comune, chiedendo se sia prevista una manutenzione straordinaria o se siano stanziati finanziamenti. Nel contempo rivolge un appello agli imprenditori locali, affinché, "attraverso un'azione condivisa e coordinata, possano contribuire a restituire dignità a un simbolo che appartiene a tutta la comunità".