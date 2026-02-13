Operaio cade nello scavo di un cantiere Hera: salvato dai Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto nel cantiere Hera del Psbo di Rimini

Un incidente è avvenuto questo pomeriggio, venerdì 13 febbraio, nel cantiere Hera del Psbo di Rimini, all'altezza del bagno 84-85. Secondo i primi riscontri, attorno alle 12.30, un operaio di origini egiziane 42enne è precipitato nel fossato che ospita l'opera idraulica nell'ambito del Piano di salvaguardia della balneazione, riportando una frattura alla gamba. I Vigili del Fuoco della Sezione Speleo Alpino Fluviale sono intervenuti immediatamente e lo hanno imbragato e sollevato fino alla superficie attraverso una barella speciale. L'uomo è stato in seguito affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. L'uomo è sempre rimasto cosciente e sono in corso ulteriori accertamenti, nonostante, fortunatamente, non sia in pericolo di vita.