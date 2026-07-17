Operazione sicurezza a Rimini: due postazioni delle forze dell'ordine in piazzale Boscovich e Miramare

Polizia e Carabinieri in campo con camper e stazione mobile

Eventi e un maggior afflusso di persone, complice il periodo estivo: per le forze dell'ordine sono settimane di intenso lavoro, con un'intensificazione dei controlli. Dal 15 luglio sono inoltre operativi il camper della Polizia e la stazione mobile dei Carabinieri, il primo a piazzale Boscovich, la seconda a Miramare. Due presidi fissi che possono costituire un punto di riferimento facilmente riconoscibile per cittadini e visitatori, garantendo immediata assistenza e un pronto intervento. "Oltre alle attività di vigilanza e prevenzione, gli operatori saranno a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni, raccogliere segnalazioni ed intensificare la sicurezza per la cittadinanza. L'obiettivo è quello di coniugare prevenzione, prossimità e assistenza, rafforzando il rapporto di fiducia tra le Istituzioni e la collettività e contribuendo a garantire che gli eventi della Riviera Romagnola possano svolgersi in un contesto di serenità e sicurezza per tutti", riferiscono dalla Questura di Rimini.