Addio sigarette sotto l’ombrellone: Rimini amplia il divieto di fumo

La stagione balneare prende il via il 16 maggio e si chiude il 20 settembre. Ecco tutte le novità

Spiaggia più libera dal fumo, più tempo per i bagnanti con gli amici a quattro zampe, ampi spazi tra gli ombrelloni confermati e servizi garantiti fino alle 22. Sono i tratti distintivi dell'ordinanza balneare comunale 2026 illustrata nell'ambito del tavolo tecnico con le associazioni di categoria del settore balneare e in via di pubblicazione sul sito del Comune di Rimini, a integrazione di quanto già previsto dalla Regione Emilia-Romagna in materia di esercizio dell'attività balneare e uso del demanio marittimo.

La stagione balneare 2026 prenderà il via ufficialmente sabato 16 maggio per concludersi domenica 20 settembre, con il servizio di salvamento garantito tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

La novità principale

La misura più significativa introdotta dall'ordinanza 2026 riguarda il divieto di fumo, che viene ampliato rispetto agli anni precedenti. Se finora il divieto era limitato alla battigia — una scelta inaugurata nel 2019 che ha reso Rimini una delle prime spiagge smoke free d'Italia — da questa stagione il divieto si estende a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, con la sola eccezione degli spazi per i fumatori che auspicabilmente saranno individuati dagli stessi concessionari. Saranno sempre vietate le sigarette nelle aree sportive e nei parchi giochi per bambini. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

Un ampliamento che risponde alla crescente sensibilità dei bagnanti verso la salute e il benessere e che al contempo tutela ulteriormente il decoro ambientale delle spiagge riminesi, pur lasciando lo spazio per aree dedicate ai fumatori.

Più tempo in acqua per i cani

Novità anche per la balneazione dei cani, disciplinata da un’apposita ordinanza. Sulla base delle indicazioni del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, viene ampliata la fascia oraria del mattino dedicata al bagno in mare degli animali: sarà consentito dalle ore 6 alle ore 8.30, mezz’ora in più rispetto alla scorsa stagione. Confermata la fascia serale dalle 18.40 alle 21.

La possibilità resta riservata agli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l’accoglienza degli animali domestici e che individuano lo specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani, adeguatamente delimitato da boe e segnalato. I proprietari dovranno garantire la sorveglianza dell’animale, raggiungere l’area di mare tenendo il cane al guinzaglio e rispettare le prescrizioni previste dall’ordinanza.

Confermati gli standard che fanno di Rimini una spiaggia di qualità

L'ordinanza 2026 conferma le misure già consolidate che caratterizzano l'offerta balneare riminese. Spazi ampi tra gli ombrelloni. Rimini mantiene il limite minimo di 15 metri quadrati per ombrellone sia nella zona nord sia nella zona sud. Parametri che confermano Rimini come spiaggia in grado di offrire ampi spazi a disposizione di chi frequenta gli stabilimenti, andando oltre quanto previsto dall’ordinanza regionale che stabilisce una superficie minima ad ombrellone di 12 metri quadrati. Prevista come per gli anni passati la deroga specifica per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130 di Rimini sud, caratterizzato da una fascia di arenile più corta e da un’alta incidenza di hotel e quindi di turisti, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati.

Spiaggia aperta fino alle 22

I concessionari sono tenuti a garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle ore 22.00. L'accesso è invece vietato, come ormai da tempo per indicazione regionale, tra l'1.00 e le 5.00 del mattino. Gli impianti di illuminazione dovranno restare accesi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino.

Stop alla plastica monouso

Rimini conferma il percorso avviato da anni verso l'eliminazione della plastica usa e getta: sono vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica. Si potranno utilizzare bicchieri di carta, di materiale compostabile o di plastica lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile.

Delivery direttamente in spiaggia

Anche per il 2026 è confermata la possibilità per pubblici esercizi, ristoranti e laboratori artigianali di consegnare cibo su ordinazione direttamente sull'arenile, utilizzando esclusivamente materiali monouso di carta, naturali o compostabili.

Salvamento potenziato nel picco estivo

Nell'ipotesi di servizio collettivo di salvamento, tra le 12.30 e le 14.30 il servizio potrà essere svolto a torrette alternate, con almeno una postazione su due consecutive sempre presidiata. Nel periodo di maggior flusso turistico — dal primo sabato di luglio alla quarta domenica di agosto — è previsto un ulteriore potenziamento del servizio nelle stesse fasce orarie, con soluzioni organizzative sperimentali integrative del piano collettivo di salvamento.