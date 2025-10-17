Orgoglio riminese: la British Academy premia Nadia Urbinati

Ha ricevuto la "Serena Medal of Honor", una delle onorificenze più conosciute al mondo

L’amministrazione comunale di Rimini esprime soddisfazione e orgoglio per il prestigioso riconoscimento che British Academy, celebre istituzione britannica di scienze umane e sociali, ha assegnato a Nadia Urbinati. L’istituto britannico ha infatti insignito la studiosa riminese della "Serena Medal of Honor", tra le onorificenze più conosciute al mondo, per il suo contributo allo studio della teoria politica, della storia del pensiero politico e della democrazia contemporanea. Nadia Urbinati è da anni una delle più autorevoli e ascoltate voci accademiche internazionali sui temi del pensiero politico, con particolare riferimento alle forme e alle trasformazioni della democrazia. Autrice di numerose pubblicazioni in diverse lingue sul pensiero democratico e liberale, è stata insignita del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Originaria di Rimini, si è laureata in Filosofia all’Università di Bologna e successivamente ha insegnato in prestigiose università europee e americane. Dal 1996 è professoressa di Teoria Politica alla Columbia University di New York.