Oro, magia e antichi riti: torna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano

Il programma completo. Martina Colombari è la madrina dell'edizione 2025

Inaugura giovedì 19 giugno alle ore 20 l’edizione 2025 de La Notte delle Streghe, uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione che, in occasione del solstizio d’estate, trasforma il borgo di San Giovanni in Marignano in un regno di magia e meraviglia: cinque serate imperdibili tra spettacoli internazionali, performance itineranti, luci, mercatini e sapori irresistibili, in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

Il tema scelto per quest’anno è l’oro di San Giovanni, inteso sia come colore del grano maturo - che richiama il Granaio dei Malatesta -sia come elemento alchemico, prezioso e misterioso, frutto di trasformazioni e ricerca.

Saranno color oro le scenografie urbane - curate da Giada Morri - e gli allestimenti, le spighe dorate si intrecceranno al disegno architettonico del borgo, tracce d’oro brilleranno sugli abiti e tra i capelli delle streghe che si incontreranno nei vicoli e nei luoghi più suggestivi, ispirate dall’immagine che l’illustratore e fumettista Alessandro Baroncianiha pensato per questa edizione.

La Madrina 2025

Per la prima volta La Notte delle Streghe avrà la sua madrina. L’amministrazione comunale ha individuato in Martina Colombari la figura ideale per rappresentare l’evento, unendo femminilità, radici romagnole e un autentico senso di accoglienza verso gli altri, elementi che ben si sposano con lo spirito e la magia della festa. Martina Colombari appartiene alla nostra terra, ha scelto San Giovanni per celebrare il suo matrimonio, nel giugno del 2004, è una donna che emana energia, forza creativa e libertà, una “strega” contemporanea che ti guarda negli occhi, decisa e sicura, che non teme l’originalità e rappresenta la connessione tra l’essenza femminile e la natura, un legame antico e radicato fatto di connessione, cura e armonia. L’attrice e conduttrice televisiva sarà presente al momento inaugurale, giovedì 19 giugno alle ore 20 in Piazza Silvagni, indossando infatti un abito esclusivo, firmato da Alberta Ferretti – che disegnò anche il suo vestito di nozze – e scelto personalmente dalla stilista per questa occasione. Un capolavoro di eleganza e sartorialità, ispirato al tema di questa edizione: il colore dell’oro. Un abito unico che, come ha affermato la Ferretti, “esprime un’originalità fuori dal comune, perché La Notte delle Streghe richiede qualcosa di spettacolare”.

Gli Spettacoli Internazionali

Confermata la direzione artistica de L’Ufficio Incredibile di Alice Mazzini, professionista con

una lunga esperienza nel mondo delle arti performative e della progettazione culturale, che porterà a San Giovanni in Marignano artisti di tutto il mondo, anteprime nazionali, debutti e compagnie italiane tra le più apprezzate del circuito del teatro urbano e del nouveau cirque. Tra questi la Compagnia Mosqueta, che dall’Argentina di esibisce per la prima volta in Europa con lo spettacolo Trastocando, Pantao, in arrivo dalla Germania per la prima volta in Italia con la sua sorprendente tartaruga gigante, così come l’anteprima dell’argentino Fermin Morà, un moderno Charlie Chaplin in equilibrio tra poesia, sorrisi e improvvisazione.

E ancora: la singolarità di Tridiculos, tre artisti - un russo cresciuto a Tel-Aviv e due ucraini - che si sono incontrati a Berlino e ora stanno incantando i palcoscenici d’Europa con un mix travolgente di beatbox, breakdance e danza acrobatica, fino allo splendore di Opera fiammae, compagnia che ha fatto del fuoco la sua arte, combinando danza, teatro, giocoleria, arti circensi, giochi di magia ed effetti speciali in uno spettacolo mozzafiato.

Cinque giorni di spettacoli che culminano nella notte del 23 giugno con il Rito del fuoco della notte di San Giovanninell’alveo del torrente Ventena.

Foto Ballante Presentazione "La Notte delle Streghe"





Il rito del fuoco della notte di San Giovanni

Lunedì 23 giugno a mezzanotte, alveo del torrente Ventena

La Notte delle Streghe è molto più di una festa: è un’esperienza da vivere intensamente, un’occasione unica per immergersi in un evento suggestivo, diverso da tutti. Al centro di questa celebrazione c’è il desiderio di coinvolgere ogni visitatore in un percorso emozionale che culmina in uno dei momenti più attesi e simbolici: il Rito del Fuoco della notte di San Giovanni.

Un rito collettivo e liberatorio, fortemente identitario, che affonda le sue radici nella cultura contadina e nel legame ancestrale con il solstizio d’estate, quando si accendevano i falò per propiziare raccolti prosperi e rinascita.

Come da tradizione, il fuoco diventa strumento di purificazione e rinascita: alle fiamme si affidano simbolicamente negatività, pesi e fatiche, per lasciare spazio a un nuovo inizio, carico di buoni propositi e speranze.

Durante tutte le serate della festa sarà possibile lasciare, in luoghi definiti, pensieri e preoccupazioni da bruciare nella notte del 23 giugno. Un gesto corale, semplice ma potente, per accogliere l’arrivo di un tempo nuovo.

Alle 23.15 prenderà il via la parata rituale che raccoglierà i pensieri dei partecipanti e accompagnerà il pubblico fino all’alveo del torrente Ventena. Qui, a mezzanotte, si terrà il Rito del Fuoco, con la partecipazione di Opera Fiammae e Le Streghe di San Giovanni.

Lo spettacolo sarà visibile dagli argini del torrente e rappresenterà il culmine di una notte magica, in cui tradizione, emozione e spettacolarità si fondono in un’unica, intensa esperienza.

L'oro del granaio

Sono tantissimi gli appuntamenti previsti, curati dalle associazioni, dai commercianti e dai ristoratori, dai tanti protagonisti che ogni volta rendono ancora più speciale la festa con la loro creatività e il loro entusiasmo, un impegno corale che trasforma ogni angolo del borgo in un luogo di scoperta, atmosfere ed esperienze che rendono unica La Notte delle Streghe.

In Piazza Silvagni, Bimbi per Natura presenta Aurea Herbaria. Incanti d’oro tra streghe e solstizi, un viaggio tra natura, luce e magia dedicato ai più piccoli ma capace di incantare tutti. Tre postazioni esperienziali guideranno i partecipanti alla scoperta dell’“oro invisibile”, racchiuso nei nomi magici, nei messaggi delle streghe solari e nelle erbe raccolte per preparare la tradizionale acqua di San Giovanni.

In Largo Fosso del Pallone, la Pro Locodà vita a Locus Locorum: i mondi delle streghe, le streghe nel mondo, uno spazio sospeso nel tempo popolato da creature misteriose e animato da riti, leggende, performance teatrali, oracoli e divinazioni. Oltre 50 artisti, artigiani e creativi arricchiranno l’area con installazioni, oggetti magici e racconti, tra antiche tecniche di intaglio, lavorazione delle pietre dure, tatuaggi propiziatori all'henné e tantissime altre meraviglie.

Da non perdere gli Oracoli delle streghe, 52 carte oracolari, ispirate a figure della stregoneria di tutte le regioni, con opere di 52 artisti e 15 scrittori italiani, da un’idea di Niccolò Tonelli.

Tra gli eventi, le performance teatrali di Teatro Scottadito, la Compagnia attiMatti, lo spettacolo itinerante Il Malaugurio e la Malasorte, e il concerto Alchimia di voci e tradizionidi Damaramà. Si segnala venerdì 20 giugno alle ore 18.30 la presentazione della graphic novel Malanotte. La maledizione della Pantafa (ed. Cocoino Press, della fumettista Laura Camelli, per il progetto Biblio Up Giovani in biblioteca. Inoltre il 23 giugno, alle 22:00, si terrà l’atteso rito collettivo per la preparazione dell’acqua di San Giovanni.

Nel Locus Locorum si trova anche il Teatro A.Massari, il gioiello ottocentesco che brilla nel cuore del borgo: in occasione delle 5 serate di festa aprirà le sue porte ai visitatori che potranno assistere alle performance dei partecipanti al corso di formazione sul teatro comico all’italiana promosso dal Teatro Europeo Plautino.

Nel giardino della biblioteca comunale ci sarà come sempre l'area bimbi Regno di Fuori, con giochi antichi, costruzioni giganti, letture animate, spettacoli acrobatici e truccabimbi in chiave stregata. Ogni giorno sarà animato da performance diverse, tra cui Caos poetico di Kikka Giancola, Meraviglie a caso con Laura Lucertini e Diana Saponara e L’oro della Regina, una lettura scenica ispirata alla leggenda di San Giovanni. Le attività sono a offerta libera, con una moneta simbolica: il fuorino.

Nel suggestivo scenario dell’alveo del Ventena, il Teatro Cinquequattrini presenta Alchemico Alveo, uno spettacolo immersivo e itinerante in cui antiche alchimiste guidate da Hildegard Von Bingen, Dio del Sole, accompagneranno i visitatori lungo un percorso di trasformazione interiore. Il teatro si fa rito, in un’esperienza che fonde spiritualità e simbolismo. Le repliche si terranno dal 19 al 22 giugno, con prenotazione obbligatoria e offerta libera.

Ai più giovani è dedicato lo spazio Caronte, allestito nel Parco dei Tigli. In un’atmosfera ispirata al viaggio delle anime, nove giovani “maledetti” accompagneranno il pubblico verso un inferno tutto da ballare. Karaoke, musica live, folk, dj-set e le hit anni ’90/2000 saranno la colonna sonora di ogni serata.

La danza avrà un ruolo centrale con Aurum Ioannis. Il cammino dell’oro di San Giovanni, a cura dello Studio Danza Il Castello. Una carovana danzante, accompagnata da suoni tribali e canti armonici, attraverserà il borgo evocando i miti e le leggende legate all’oro del solstizio.

Non mancherà la magia della Galleria Stregata, in Galleria Marignano: un percorso tra mercatini, racconti su pietre e cristalli, trucco e parrucco e allestimenti suggestivi curati dalle attività commerciali della Galleria.

Domenica 22 giugno segna un momento importante: la compagnia teatrale internazionale Motus inaugurerà Casa Motus, una nuova residenza artistica sulle colline marignanesi. Un hub creativo dedicato alle arti performative, alla ricerca e alla valorizzazione territoriale, pensato come modello di sviluppo culturale innovativo.

Il momento inaugurale sarà simbolico e visionario. Il pubblico potrà attraversare gli ambienti della casa e del paesaggio circostante, accompagnato da installazioni immersive che arrivano direttamente dalla mostra Future in the Past, archivio esploso dei 35 anni di attività della compagnia. A tessere le trame sonore della serata sarà la straordinaria artista Vera Di Lecce, performer dalla vocalità arcaica e potente, capace di evocare atmosfere rituali e immaginari contemporanei. L’appuntamento è con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Spazio anche alla fotografia con la mostra Ardere/Ardire, curata da Gabriele Nastro e dall’associazione Bimbi per Natura. Un’installazione visiva che intreccia sguardi, radici e memoria, nata dal laboratorio Biblio Up e sostenuta dal Comune di San Giovanni in Marignano e dalla Cooperativa Millepiedi Onlus, ospitata nella suggestiva cornice della Vecchia Pescheria.

Infine, il 22 giugno, il Palco Luna ospita Planet Music, lo spettacolo di Scintille esperienze creative, una performance di canto, danza e recitazione ambientata nell’anno 2090, in un mondo dove la musica è il tesoro più prezioso da proteggere e riscoprire.

Due laboratori con gli artisti

Il progetto del Comune di San Giovanni BiblioUp Giovani in biblioteca, sostenuto dal Ministero delle politiche giovanili, sarà valorizzato all’interno del programma in più appuntamenti. Per quanto riguarda il cartellone degli spettacoli internazionali BiblioUp troverà espressione attraverso i laboratori e le performance di Rulas Quetzal(Messico) e di Duo Tobarich (Cile). I ragazzi che parteciperanno ai laboratori sulle emozioni, frutto della sezione BiblioUP dal titolo EquiLibrini - letture al circo, verranno coinvolti prima o durante gli spettacoli delle compagnie sopracitate. La partecipazione è gratuita (iscrizioni: [email protected]; 0541828157).

Lunedì 18 giugno ore 18.00, biblioteca comunale: laboratorio di giocoleria con Rulas Quetzal, tra paura e rituali.

Mercoledì 18 giugno ore 18.00, biblioteca comunale: laboratorio di verticalismo con il Duo Tobarich, tra sogni e perseveranza.

La Gastronomia

Sono 4 gli stand gastronomici allestiti per l’occasione, dove poter gustare menù a base di tipicità locale e l’immancabile piadina, farcita in innumerevoli modi. Oltre 400 i volontari impegnati per garantire un’accoglienza calorosa, tra sapori autentici, convivialità e tradizione. Ogni stand rappresenta una realtà del territorio, pronta a raccontare attraverso il cibo l’anima più genuina di San Giovanni in Marignano: Aps Pro Loco con la Taverna della Luna Piena, Nuova Polisportiva A. Consolini, La Strega degli abissi di Accademia Marignanese asd e l’Antro del diavolo con Caronte.

Insieme agli stand ci sono poi ristoranti, bar, gelaterie, osterie e locali pronti a deliziare i visitatori con tipicità e menù con proposte a tema.

La Notte Rosa

La Notte delle Streghe si intreccia quest’anno con un’edizione de La Notte Rosa che ha scelto il week-end del solstizio d’estate per la sua festa di benvenuto alla bella stagione.

Gli spettacoli, i colori, le luci e la magia del borgo saranno così tra gli attori principali sul palcoscenico più grande dell’estate italiana.

Notti Green

Ogni anno viene promosso l’impegno per l’ambiente nell’ottica di un’impronta sempre più green della festa: tutti sono invitati ad aderire alla campagna di sensibilizzazione per la riduzione/eliminazione dei prodotti di plastica usa e getta e ad adottare comportamenti sempre più sostenibili limitando il più possibile l’uso della plastica con l’obiettivo di arrivare progressivamente a una manifestazione “plastic free”.

Molte delle scenografie sono realizzate con materiali di recupero e si incentiva l’utilizzo del web e dei social quali canali informativi per limitare l’utilizzo della carta.

Parcheggi e navette

Sono 5 le aree parcheggio a disposizione appena fuori dal centro storico e sono gestite da Scout Agesci San Giovanni 1. Gli stalli per i disabili sono gratuiti a ridosso degli ingressi.

In occasione della festa e grazie alla collaborazione di Visit Romagna, sono previste navette gratuite di Bonelli Bus in partenza da Riccione e con tappe a Misano Adriatico e Cattolica (corsa unica con partenza da Riccione ore 19.30 e rientro da San Giovanni alle ore 23.50).

Inoltre tutte le sere il trenino di Cattolica collegherà comodamente le principali zone della città per raggiungere San Giovanni in Marignano (prima corsa alle ore 20 e ultima corsa di ritorno ore 23.50, servizio a pagamento).

Tutti gli orari sono sul sito nottedellestreghe.net

Tutti i numeri della Notte delle Streghe

Cinque giorni di spettacoli con ben 55 repliche e la partecipazione di 14 compagnie di artisti internazionali, tra cui 3 anteprime assolute a livello nazionale ed europeo.

Oltre 500 volontari coinvolti, 20 influencer e content creator, 10 associazioni di promozione culturale e gruppi creativi, 5 aree animazione, 4 stand gastronomici, 80 espositori a cui si aggiungono hobbisti, artigianato e 30 spazi curati dai commercianti locali, 5 aree parcheggio con circa 600 posti disponibili.

Il programma de La Notte delle Streghe si propone ancora una volta di dar vita a un appuntamento unico e magico, valorizzando uno dei momenti più attesi dell’estate e celebrando uno dei riti più antichi dell’umanità: il solstizio d’estate. Cinque giorni intensi per vivere un’esperienza all’insegna della cultura, delle radici popolari, della creatività e della magia, un evento che continua a crescere e a rinnovarsi e che anno dopo anno non smette di stupire.