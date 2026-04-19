Osayande e Sapori: il Pietracuta la ribalta al 95' con il Sant'Agostino (2-1)

Le distanze playout si accorciano, la squadra di Zanini vola

Pietracuta - Sant’Agostino 2-1

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Valli Casadei, Mani, Cevoli, Pasolini, Sapori, Capicchioni, Osayande, Lazzari (1’ st Bernardi). A disp.: Giardini, Faeti, Pacini, Angelini, Mazza, Giacopetti, Balducci, Pazzini. All.: Zanini.

SANT’AGOSTINO: Costantino, Fiore, Sarti, Iazzetta (30’ st Vanzini), Cecchi, Fedozzi, Lisanti (35’ st Ginesi), Frignani, Nisi, Orlandi, Pierfederici (38’ pt Ascanelli). A disp.: Scotto, Di Benedetto, Zuppa, Bevilacqua. All.: Biagi.



ARBITRO: Zorzon di Trieste.

RETI: 34’ pt Nisi, 1’ st Osayande, 49’ st Sapori.

AMMONITI: Mani, Costantino, Iazzetta, Lisanti, Frignani.

ESPULSO: 31’ st Orlandi.

PIETRACUTA Vittoria all’ultimo respiro per un Pietracuta tutto cuore e determinazione che trova la stoccata vincente all’ultimo dei minuti di recupero. Quella tra Pietracuta e S. Agostino è stata una partita ricca di occasioni da rete, spesso capitate in conseguenza ad errori tecnici su entrambi i versanti del campo. Mister Biagi schiera un S. Agostino che pressa alto con tanti uomini, mentre Zanini, a corto di alternative, affianca Sapori e Lazzari al centrale Osayande. La prima occasione da rete al 1’ la costruisce e fallisce Capicchioni che scappa in velocità lungo la corsia centrale ma arrivato al limite dell’area spara alto. Risponde Pierfederici al 9’ con un diagonale che termina sul fondo. Lo stesso Piefederici al 13’ impegna seriamente Amici con un sinistro ravvicinato che il portiere locale respinge con i pugni. Ancora pericolosi gli ospiti al 20’ quando Frignani calcia di potenza, Amici si fa trovare pronto nella respinta che carambola sui piedi di Piefederici ma il suo tap-in è di nuovo impreciso. Alla mezz’ora Osayande dalla propria trequarti lancia lungo per la corsa di Sapori ma la conclusione dell’esterno rossoblu è facile preda di Costantino. Passa in vantaggio il S. Agostino al 34’ con un tiro teso di Nisi, abile ad intercettare una respinta di Amici su conclusione del solito Pierfederici.

La ripresa si apre con il pari locale che vede assoluto protagonista Osayande. Il centravanti pietracutese vince un contrasto appena superata la metà campo e si invola verso l’area avversaria, quindi lascia partire un destro angolato sul quale nulla può Costantino. Tra il 23’ e il 29’ Bernardi da una parte e Lisanti dall’altra provano la conclusione personale con scarso successo. Alla mezz’ora Amici perde palla al momento del rilancio, concedendo a Frignani la conclusione a porta vuota ma Pasolini con un recupero prodigioso respinge sulla linea. Sulla ripartenza Orlandi scalcia Bernardi lontano dalla palla, guadagnandosi un superficiale cartellino rosso. Pietracuta vicinissimo al gol al 35’ con Capicchioni che è abile a divincolarsi nel cuore dell’area avversaria ma, trovandosi a tu per tu con Costantino, manca incredibilmente lo specchio della porta. Nel convulso finale da annotare una conclusione di Sapori al 89’ che finisce sull’esterno della rete, un destro dal limite di Zannoni che Costantino devia sopra la traversa con un colpo di reni da applausi e, soprattutto, la rete di Sapori allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero. L’ala rossoblu raccoglie con il sinistro una palla prolungata sul secondo palo e fulmina Costantino con un destro che incoccia nella faccia interna del palo e termina la sua corsa nella rete. Resta solo il tempo di battere a centrocampo, prima del triplice fischio e dell’esultanza pietracutese per la vittoria ottenuta quando ormai le speranze erano ridotte al lumicino.