Ospedale Infermi di Rimini, polemica sui parcheggi: "Pochi 75 posti in più e ancora a pagamento"

Nicola Marcello (Fratelli d'Italia): "Il parcheggio dell’ospedale genera oltre 300 mila euro di incassi all’anno"

“Dopo 12 anni di interrogazioni e battaglie sul tema dei parcheggi dell’Ospedale Infermi di Rimini, la risposta della Regione Emilia-Romagna è una grande delusione”. Lo dichiara il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) dopo la discussione in Assemblea legislativa della sua interpellanza.

“Mi aspettavo finalmente un cambio di passo, invece la Regione si è limitata ad annunciare la realizzazione di due piccoli parcheggi da 35 e 40 posti auto. In totale 75 posti e credo anche pagamento dal lato di via Ovidio. Una cifra assolutamente insufficiente rispetto ai bisogni reali di cittadini, pazienti e familiari che ogni giorno si recano all’Infermi”, attacca Marcello, che ricorda come il problema sia noto da anni: “A Rimini si continua a pagare il parcheggio anche quando si va in ospedale per necessità, mentre in altri ospedali della stessa Ausl Romagna, come Cesena, le prime ore sono gratuite e a Forlì esistono ampie aree di sosta completamente libere. È evidente che esiste una disparità di trattamento che penalizza i cittadini riminesi”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sottolinea anche un altro dato: “Dagli accessi agli atti risulta che il parcheggio dell’ospedale genera oltre 300 mila euro di incassi all’anno. In più di un decennio si parla di diversi milioni di euro. Risorse che avrebbero potuto essere utilizzate per realizzare parcheggi adeguati e gratuiti per le prime ore per chi si reca in ospedale”.

Secondo Marcello la situazione rischia inoltre di peggiorare. “Nell’area dell’Infermi insistono già numerosi servizi sanitari e strutture molto frequentate, e a breve aprirà anche la nuova Casa di Comunità. Senza un piano serio per la sosta il caos parcheggi diventerà ancora più evidente”.

“Oggi – conclude Marcello – la Regione non ha dato risposte vere ai cittadini. Servono parcheggi adeguati e soprattutto la gratuità almeno per le prime ore, come già avviene in altri ospedali della Romagna. È una questione di rispetto verso chi si reca in ospedale per curarsi o per assistere un familiare. È stata banalizzata anche una risoluzione di due consigliere regionali locali del PD dello scorso anno.”