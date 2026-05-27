Ospedaletto di Coriano: riapre oggi l'ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi, tra cui il rilascio dei passaporti, e spazi modernizzati nel quadro del progetto Polis

Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto oggi l’ufficio postale di Ospedaletto, frazione del Comune di Coriano. I lavori di ammodernamento della sede di via Palmiro Togliatti 3 consentono di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. La sede seguirà il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della Pubblica Amministrazione, tra questi anche il più atteso, ovvero quello della richiesta e rinnovo passaporti. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da ANPR, la banca dati unica del Ministero dell’Interno, i servizi INPS per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico, e i servizi di atti di volontaria giurisdizione.

Non solo nuovi servizi, ma anche nuovi e moderni spazi. L’ufficio postale ha infatti cambiato il suo abituale layout, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale attraverso sportelli relazionali ribassati e arredi a basso impatto ambientale. La sala che accoglie gli utenti è inoltre dotata di una corsia per non vedenti. Gli interni risultano più luminosi grazie a un sistema di illuminazione a LED a basso consumo energetico.

L’obiettivo di Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il digital divide e rendere più semplice l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, prevede entro il 2026 il rinnovamento di 7mila uffici postali nei piccoli centri, tra cui quello di Ospedaletto e altri della provincia, con un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro, in parte finanziati con risorse pubbliche e in parte a carico di Poste Italiane.