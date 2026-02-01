Ostacolo Roncofreddo superato: Misano, 2-0 e primato confermato

Apre le marcature Valeriani, poi bis del neo acquisto Iacovetta

Misano - Roncofreddo 2-0

MISANO: Conti, Fabbri (35’ st Gudenzoni), Laro (13' st Di Pollina), Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (35' st Alvisi), Kolpachkov, Villanova, Simoncelli (40' st Iacovetta), Castro (13' st Scarponi). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Maltoni. All.: Muratori.

RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Zanni (31' st Guiducci), Podo (13' st Si.Brigliadori), Ventrucci, Scarponi, Touré, Falzetta (26'st Vivo), Zavatta, Ste.Brigliadori (40' st Borioni), Brighi (13' st Fellini). A disp.: Cirongu, Nicolini, Cecchi, Urbinati. All.: Freschi.

ARBITRO: Saragoni di Bologna.

RETI: 18' pt Valeriani, 50' st Iacovetta

AMMONITI: Podo, Ventrucci, Castro, Laro, Scarponi.

MISANO ADRIATICO Il Misano conquista una vittoria preziosa al Santamonica, superando il Roncofreddo per 2–0 al termine di una gara intensa, combattuta e mai banale. I bianco-celesti approcciano la partita con attenzione, consapevoli delle qualità degli avversari soprattutto in transizione, e gestiscono il possesso cercando con pazienza il varco giusto.

Il primo squillo è degli ospiti al 9’, con una punizione dal limite che chiama Conti a un intervento sicuro e puntuale. È però il Misano, con il passare dei minuti, a prendere campo e a crescere nella manovra. Il vantaggio arriva al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Rossi pesca il centro dell’area, Castro prova la conclusione dal limite che viene ribattuta, la palla resta viva e finisce sul petto di Valeriani, bravissimo a coordinarsi e a colpire al volo con un destro potente che non lascia scampo al portiere. È l’1–0 che premia l’iniziativa e l’atteggiamento dei bianco-celesti.

Il Roncofreddo non si disunisce e prova a reagire. Al 26’ il cross insidioso di Touré dalla sinistra costringe Kolpachkov a un intervento rischioso, con Conti però sempre attento nel bloccare la sfera. Il Misano prova a raddoppiare su palla inattiva con Kolpachkov, ma la punizione termina alta. Nel finale di primo tempo arriva il momento più delicato: Zavatta calcia da posizione ravvicinata, ma Valeriani si immola con grande senso della posizione e salva il risultato, confermandosi protagonista anche in fase difensiva.

Nella ripresa il Misano gestisce il vantaggio con ordine, senza rinunciare a colpire in avanti. Al 47’ Simoncelli anticipa il diretto avversario e va alla conclusione, ma Fabbri in uscita è bravo a chiudere lo specchio. I bianco-celesti continuano a rendersi pericolosi, mentre il Roncofreddo prova a sfruttare calci piazzati e ripartenze: al 69’ Brigliadori ci prova dalla distanza, ma Conti blocca con sicurezza. Poco dopo un calcio d’angolo ospite attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni vincenti.

Il Misano va vicino al raddoppio anche con Simoncelli, che di testa colpisce soltanto la rete sopra la traversa, mentre la gara resta viva fino agli ultimi minuti. Gli ospiti tentano l’assalto finale, ma la retroguardia bianco-celeste regge con attenzione e compattezza.

Nel recupero arriva il colpo che chiude definitivamente i conti: al 95’ Rossi trova l’assist perfetto per Iacovetta, neo acquisto del Misano, che si presenta davanti al portiere e firma il 2–0, mettendo il sigillo su una vittoria costruita con equilibrio, concretezza e grande applicazione.

Tre punti importanti per il Misano, che conferma solidità e continuità davanti al proprio pubblico, al termine di una gara gestita con maturità e chiusa nel momento decisivo.