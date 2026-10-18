Ottava giornata del girone B, che test per Novafeltria e Pietracuta: ci sono Sammaurese e Medicina

Santarcangelo sul campo della Valsanterno, per il San Marino trasferta complicata a Comacchio

Rimini ancora impegnato di sabato, le altre riminesi e il San Marino tornano in campo oggi (18 ottobre) per l'ottava giornata del girone B di Eccellenza. La classifica, come da pronostico, dice che il Pietracuta stia meglio di Novafeltria e Santarcangelo. In trasferta i rossoblù hanno espugnato il campo del Massa Lombarda, domenica invece al Bindi un mezzo passo falso, anche se il Sanpaimola è tra le squadre più in forma del girone. Oggi un duro test sul campo del Medicina Fossatone, compagine accreditata della zona playoff, ma non sempre all'altezza delle aspettative in questo primo scorcio di stagione: da tre partite non arrivano vittorie, anche se la sconfitta con l'Imolese è un inciampo piuttosto prevedibile. Il Novafeltria ha invece sfatato il tabù trasferta, conquistando un punto, dopo tre sconfitte, in casa del Russi. In casa finora i gialloblù di mister Mancini hanno quasi raccolto il bottino pieno, 7 punti su 9. Oggi a Secchiano è dunque una gara non banale contro la Sammaurese che in tanti (non il sottoscritto, ndr) avevano dato come terzo incomodo nella lotta al vertice, assieme a Rimini e Imolese. I punti di penalizzazione hanno costretto la Sammaurese a scivolare in zona playout, ma è evidente che i risultati attuali non rispecchino le aspettative in casa giallorossa: sono 4 infatti le partite senza vittoria per Bonandi e compagni. Il Santarcangelo, invece, quest'anno non ha ancora conquistato una vittoria: con la Savignanese l'avrebbe meritato, ma il calcio è anche questo, il portiere avversario migliore in campo e un gol subito al 94' da un attaccante di 43 anni, Angelini, che ancora "non molla", esempio di determinazione e professionalità. Oggi c'è la trasferta, impegnativa, sul campo della matricola Valsanterno, che domenica ha espugnato il Calbi di Cattolica, battendo il San Marino. E i Titani? Hanno fatto progressi sul piano del gioco, dopo aver mostrato una discreta solidità difensiva già con il vecchio mister Lasagni. Ma la palla non entra comunque. La trasferta di oggi contro una Comacchiese rivitalizzata è così un duro test per i ragazzi di Forchino. I rossoblù ferraresi non perdono da 4 partite: da quel 6-0 con la Sammaurese che sembrava lanciare i giallorossi e sancire invece un campionato di difficoltà per i ferraresi.

QUI PIETRACUTA La società rossoblù ha tesserato il centrocampista Fabio Cuomo, svincolato dal San Marino. Due assenze pesanti: il portiere Pollini e il centrocampista Mani. Out anche Celli, Cesarini e Mussoni. Fregnani schiererà il 4-3-3: Mattei; Tiraferri, Guidi, Bellucci, Faeti; Fabbri, Zanni, Proverbio; Sapori, Rivi, Gessaroli.

QUI NOVAFELTRIA Inizia finalmente a svuotarsi l'infermeria in casa Novafeltrai, che comunque dovrà rinunciare al lungodegente Astolfi, a Vernazzaro, Marani e Tamagnini. Ha destato un'ottima impressione l'ultimo acquisto, il centrocampista albanese classe 2006 Rama. Massimo Mancini non dovrebbe rischiare Piva dal primo minuto (non è ancora al meglio) e potrebbe schierare un 4-4-1-1 con il doppio playmaker. La probabile formazione: Balducci; Guerra, Giannini, Renzi, A.Pavani; Carbonara, Giacobbi, Castellani, Cecchetti - Rama - F.Mancini.



QUI SANTARCANGELO Brutte notizie in casa clementina. Si è fermato Meloni, tra i giovani più brillanti in questo primo scorcio di stagione, ed è indisponibile anche Satalino. In dubbio Muratori, a segno con la Savignanese: l'ex Reno è più no che sì. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Dylan Capasso, Giorgini, Lepri; Banzola, Da Rugna, Fuchi.



