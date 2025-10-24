Ottimo esordio per la riccionese Michelle Lufo a X Factor 2025

La sua interpretazione di "En e Xanax" di Samuele Bersani convince pubblico e giudici

Parte con il piede giusto l’avventura di Michelle Lufo, giovane cantante di Riccione, sul palco di X Factor 2025. Durante il primo live show, andato in onda giovedì 23 ottobre su Sky, la concorrente del team di Francesco Gabbani ha conquistato pubblico e giudici con una toccante interpretazione di “En e Xanax”, brano firmato da un altro romagnolo, Samuele Bersani.

“Ottimo arrangiamento, molto moderno”, ha commentato Jake La Furia al termine dell’esibizione.

“Esperimento riuscito”, ha aggiunto Paola Iezzi, mentre Achille Lauro ha definito la performance “il meglio del tuo percorso”. Soddisfazione alta anche per coach Gabbani, emozionato per la "purezza" della voce di Michelle.