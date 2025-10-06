Ottimo inizio di stagione per la Judoka Riccionese: medaglie e successi ad Asti

Ottimi risultati ad Asti dopo la partecipazione al grande Trofeo Coni di Lignano

La stagione è appena iniziata e già gli ultimi due week-end hanno riempito di emozioni e medaglie la sezione agonistica della Judoka Riccionese.

Dal 28 settembre al 1 ottobre la giovanissima Giulia Matteini (12 anni) ha partecipato con la rappresentativa regionale al Trofeo Coni a Lignano Sabbiadoro. La cronaca sportiva ha visto l'Emilia Romagna uscire al primo turno. Tuttavia, le emozioni che i giovanissimi atleti e i loro accompagnatori hanno potuto vivere sono state uniche.

"Il Trofeo Coni è una sorta di mini Olimpiadi fra le Regioni della Penisola Italiana. I ragazzi hanno vissuto per 3 giorni in un vero e proprio villaggio olimpico allestito a loro misura e hanno potuto vivere il loro piccolo grande sogno" spiega con emozione il Dt Maestro Giuseppe Longo, che ha seguito la propria atleta nella trasferta friulana.



Il Week-end appena trascorso invece ha visto l'intera squadra under 18, composta da 4 cadetti, 2 esordienti A e 2 esordienti B. impegnata al trofeo Città di Asti, con al seguito i tecnici Giuseppe Longo e Luca Nassuato. Sofia Longo (u18) e Giulia Matteini (u13) hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie con una serie di Ippon (il KO del Judo) fulminei.

Anna Vittoria Forlani (u18) e Jahui Lin (u15) si sono fermati al secondo gradino del podio, mentre Giulia Longo (u13) e Cecilia Nassuato (u18) hanno conquistato un meritato 3 posto.

Xavier Badiane (u15) ha perso la finale per il bronzo, fermandosi quindi ai piedi del podio, mentre Alessandro Nassuato (U18) non ha superato il primo turno.



"La gara di Asti rappresenta un punto di partenza per la stagione. Infatti, molti dei ragazzi e delle ragazze che hanno preso parte stanno provando nuove categorie di peso e si avviano anche al cambio della fascia d'età il prossimo anno. Fra conferme e sorprese, oggi vorrei elogiare in particolare i giovanissimi Xavier e le due Giulie (come mi piace chiamarle). Hanno dimostrato che stanno crescendo e che il potenziale è enorme" commenta il Maestro Longo.



