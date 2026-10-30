Indagine dei Carabinieri Otto furti in venti giorni a due attività di Rimini, un passante rapinato: arrestato

Trent'anni, è stato fermato dopo un tentato furto in viale Vespucci

Dopo aver rubato merce in un negozio di viale Vespucci, è stato arrestato dai Carabinieri. Ma dalle indagini sono emersi elementi che condurrebbero al giovane, un 30enne tunisino, per altri 7 furti e una rapina a mano armata. Il 30enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, al momento è indagato per le ipotesi di reato di rapina, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. È stato arrestato ieri (29 ottobre) dopo un furto in viale Vespucci: il suo tentativo di fuga è stato bloccato dagli operatori dell'Arma. Con sé il giovane aveva un coltello a serramanico con lama di 5 centimetri e la refurtiva, restituita al negoziante. Gli accertamenti dell'Arma hanno portato a ulteriori ipotesi di reato: il 30enne infatti avrebbe commesso altri 7 furti tra viale Vespucci e via Tripoli, agli stessi due negozi, in più il 21 ottobre avrebbe minacciato un passante con un coltello, portandogli via lo smartphone.