Ottobre, Rimini accoglie con tanti appuntamenti: dalla fiera del turismo alla stagione teatrale del Galli

Una panoramica sui principali eventi di ottobre

Dal TTG Travel Experience alla stagione lirica e teatrale del Teatro Galli, dalla musica agli incontri culturali, la Festa del Borgo Sant’Andrea e le iniziative che accompagnano la città fino ad Halloween: ha preso il via un mese di ottobre che conferma Rimini come città del turismo e dell’accoglienza, ma anche come destinazione culturale da vivere oltre l’estate.



Il principale appuntamento del mese è TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B dedicata alla promozione del turismo mondiale, affiancata da InOut | The Hospitality Community, appuntamento B2B rivolto al mondo dell’ospitalità, che si svolge in contemporanea dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini.

Per tre giorni la città diventa punto d’incontro per enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree e di trasporto, strutture ricettive, aziende tecnologiche e operatori provenienti dai diversi mercati internazionali. La manifestazione è dedicata alle nuove tendenze del viaggio, all’innovazione e all’evoluzione dei modelli turistici ed è riservata agli operatori professionali.

Tra gli appuntamenti culturali di primo piano c’è la Stagione lirica 2026 del Teatro Galli. Venerdì 16 ottobre alle ore 20 va in scena Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti, opera comica che guarda con ironia alle dinamiche e agli imprevisti del mondo teatrale. La stagione si conclude con La traviata di Giuseppe Verdi, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20 e in replica domenica 25 ottobre alle ore 15.30.



Le opere sono accompagnate dagli incontri gratuiti di Parole per la musica, inseriti nel programma della 77ª Sagra Musicale Malatestiana. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, al Teatro degli Atti, Carla Moreni introduce l’opera di Donizetti; domenica 18 ottobre alle ore 17, al Teatro Galli, Fabio Sartorelli presenta Traviata: la donna che visse tre volte. Seguono gli approfondimenti dedicati alla Messa in si minore di Bach, martedì 27 ottobre alle ore 21 al Galli, e alla ricerca musicale di Brahms, venerdì 30 ottobre alle ore 21 al Teatro degli Atti.

Il programma culturale di ottobre si arricchisce giovedì 15 ottobre di una giornata dedicata a Ermanno Cavazzoni, scrittore e autore del romanzo Il poema dei lunatici, da cui Federico Fellini ha tratto il film La voce della luna. Alle ore 18, al Palazzo del Fulgor, alla presenza di Cavazzoni e di Simonetta Santucci, inaugura “Copertine EXTRA”, mostra ideata da Simonetta Santucci e visitabile fino al 15 novembre, che raccoglie le originali copertine della collana “Compagnia EXTRA” di Quodlibet. La storia della collana comincia nel segno di Federico Fellini, con la pubblicazione di Il viaggio di Mastorna. Alle ore 21, al cinema Fulgor, Cavazzoni presenta invece Storia di un’amicizia, racconto del lungo sodalizio umano e letterario con Gianni Celati, in una serata di letture, racconti e interventi musicali di Vincenzo Vasi.

Al Palazzo del Fulgor ripartono inoltre le proiezioni gratuite del Cinemino, ogni martedì alle ore 16, con La dolce vita (6 ottobre), Lo sceicco bianco (13 ottobre), Il Casanova di Federico Fellini (20 ottobre) e Ginger e Fred (27 ottobre). Proprio al Casanova è dedicato anche l’incontro gratuito “Dressing Casanova – L’estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee”, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 17.30 nel Salottino di Palazzo del Fulgor, con un approfondimento sul linguaggio visivo del film, sui costumi e sugli abiti ispirati all’opera felliniana progettati dagli studenti dell’Ateneo riminese. L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Fellini Open. Talk&Book”, dedicato al cinema, alla cultura e all’universo felliniano.

Il legame tra Rimini e il regista assume un significato particolare nel mese di ottobre: il 31 ottobre ricorre, infatti, il 33° anniversario della morte di Federico Fellini, scomparso a Roma nel 1993. Un’occasione per visitare, al Cimitero Monumentale di Rimini, la tomba realizzata da Arnaldo Pomodoro, culmine dell’itinerario alla scoperta dei luoghi felliniani.

Alla Cineteca Comunale continua inoltre la programmazione autunnale con prime visioni, rassegne, incontri e proiezioni in lingua originale. Nel calendario del mese trovano spazio anche gli appuntamenti del Premio Burdlaz, concorso dedicato ai registi under 40 alla loro prima opera cinematografica di lungometraggio, promosso nell’ambito di Amarcort Film Festival.

Ottobre segna anche l’apertura della Stagione teatrale 2026/27 del Teatro Galli, intitolata ‘Fuori dal guscio’. Venerdì 30 ottobre la compagnia Motus inaugura il cartellone con Frankenstein_Diptych, progetto composto da Frankenstein (A Love Story) e Frankenstein (History of Hate). Lo spettacolo introduce una stagione che unisce classici, drammaturgia contemporanea, teatro civile, danza e proposte rivolte a pubblici diversi.

Dal 9 all’11 ottobre torna la Festa del Borgo Sant’Andrea, uno degli appuntamenti autunnali più legati alla storia e all’identità di Rimini. La quattordicesima edizione, intitolata Dalla marina al Borgo, anticipa le celebrazioni per San Gaudenzo, patrono della città, e propone spettacoli di strada, musica, mostre, installazioni, incontri sulla memoria locale e attività per bambini. Il programma comprende anche giochi tradizionali, magia, clownerie, acrobatica, mercati a chilometro zero e degustazioni. La celebrazione religiosa dedicata al patrono si svolge mercoledì 14 ottobre sul sagrato della chiesa di San Gaudenzo.

Il centro storico ospita inoltre le Fiere d’Autunno. Domenica 4 ottobre piazza Tre Martiri accoglie la Fiera della domenica d’Autunno, mentre domenica 11 ottobre è in programma la Fiera dei Sapori e Profumi d’Autunno. Le bancarelle accompagnano la passeggiata tra piazza Tre Martiri, corso d’Augusto, le vie dello shopping e i principali monumenti del centro. Dal 1° al 4 ottobre Piazza Cavour si trasforma invece in un suggestivo angolo di Francia grazie al Mercatino Regionale Francese, che porta nel cuore della città profumi, sapori e prodotti tipici d’Oltralpe.

Ottobre offre anche diverse occasioni per conoscere il patrimonio storico e culturale di Rimini attraverso visite e passeggiate guidate alla scoperta della città, dall’Arco d’Augusto e dal Ponte di Tiberio al Tempio Malatestiano, a Castel Sismondo, piazza Cavour e ai luoghi legati a Federico Fellini. Per tutto il mese resta visitabile, al Museo della Città, nello spazio della Manica Lunga, la mostra dossier Il codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio. Aperta fino al 10 gennaio 2027, l’esposizione mette a confronto due capolavori del Rinascimento italiano la Pietà di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna e offre un’occasione per proseguire la visita tra Museo e Domus del Chirurgo e le testimonianze romane e non solo del centro storico.

Nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, l’iniziativa Monasteri Aperti consente di accedere eccezionalmente alla chiesa di San Bernardino e all’antica sagrestia del Monastero delle Clarisse, mentre il Museo degli Sguardi, ospitato a Villa Alvarado, propone due aperture straordinarie, sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle 19 e sabato 31 ottobre dalle ore 16 alle 18. Le raccolte etnografiche comprendono opere provenienti dalle culture africane, oceaniche, precolombiane e asiatiche e invitano a riflettere sul rapporto tra l’Occidente e le altre culture.

Il calendario culturale comprende anche Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Gli incontri proseguono il 2, 6, 9, 13, 16, 23 e 27 ottobre, affrontando temi che spaziano dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio.



Nel calendario del mese rientra il Premio Gianluca Vialli (dal 4 al 6 ottobre), iniziativa in ricordo del campione, che riunisce ex compagni di squadra, protagonisti del calcio e rappresentanti del mondo sportivo, dedicata ai valori dello sport, dell’inclusione e della solidarietà, che si conclude con una serata di incontri e premiazioni al Cinema Fulgor.

Tra gli appuntamenti propriamente sportivi di ottobre c’è la River Run, la corsa autunnale organizzata nell’ambito delle iniziative di Rimini Marathon, che si tiene sabato 10 ottobre. Con partenza e arrivo nei pressi del Ponte di Tiberio, il percorso si sviluppa lungo il fiume Marecchia, collegando lo sport alla scoperta di uno degli ambienti verdi più caratteristici della città. La manifestazione offre l’occasione per vivere all’aria aperta l’area di Piazza sull’Acqua, il Parco Marecchia e il vicino Borgo San Giuliano.

Le giornate autunnali possono essere abbinate a passeggiate e attività libere tra il centro storico e il mare. Dal Ponte di Tiberio si attraversa il Borgo San Giuliano e si raggiunge il Parco Marecchia, con il suo percorso ciclopedonale adatto a camminate, corsa e bicicletta. Sul fronte mare, il lungomare e il Parco del Mare consentono di muoversi a piedi o sulle due ruote, mentre la spiaggia resta uno spazio per passeggiare sulla battigia e vivere il paesaggio costiero fuori stagione.



Il calendario di ottobre comprende anche appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Alla Biblioteca Gambalunga proseguono le letture di Di storia in storia, con Storie piccole (7 ottobre), Storie sul tappeto (16 e 21 ottobre) e Storie stregate (30 ottobre).



Tra le altre occasioni per trascorrere una giornata in famiglia rientrano le aperture autunnali dei parchi tematici: Week-end d’autunno a Fiabilandia (dal 3 ottobre all’8 novembre, nei giorni indicati dal calendario del parco, e 14 ottobre) e le aperture di Italia in Miniatura (sabati e domeniche di ottobre).

Gli ultimi giorni di ottobre sono dedicati agli appuntamenti di Halloween, con visite guidate, attività nei musei e iniziative speciali nei parchi tematici.