L'iniziativa benefica Ottobre Rosa, a Rimini una mattinata di sport e solidarietà a sostegno dello IOR

Sabato 24 ottobre al Bagno Tiki 26 l’iniziativa del Team Elen Souza: yoga, allenamento e incontri dedicati alla prevenzione dei tumori femminili

Lo sport come strumento di prevenzione, occasione di incontro e gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito dell'iniziativa organizzata dal Team Elen Souza – Personal Trainer, in programma sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 9.00, al Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili.

Una mattinata aperta a tutti, durante la quale il movimento, il benessere e la condivisione saranno protagonisti di un evento che vuole unire il piacere di praticare attività fisica all'aria aperta a un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).

L'iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che il Team Elen Souza promuove da anni sul territorio riminese, attraverso attività sportive e incontri dedicati alla salute e alla qualità della vita. Un impegno che trova espressione anche nel progetto “La Cultura nello Sport”, nato per diffondere una maggiore consapevolezza del valore dell'attività fisica, non soltanto come esercizio del corpo, ma come parte integrante di uno stile di vita sano.

«Crediamo profondamente che la attività sportiva possa rappresentare uno dei più importanti strumenti di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita. Da anni cerchiamo di trasmettere questo messaggio attraverso le nostre attività e il progetto “La Cultura nello Sport”. Con questa iniziativa vogliamo fare un passo in più: trasformare il benessere che nasce dal movimento in un gesto concreto di solidarietà. Perché prendersi cura di sé significa anche imparare a prendersi cura degli altri», sottolinea Giorgio Salvatori, coorganizzatore dell'evento insieme a Elen Souza, Personal Trainer.

Prevenire significa anche muoversi, prendersi cura di sé e imparare ad ascoltare il proprio corpo. Un messaggio particolarmente importante nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori femminili, durante il quale diventa fondamentale ricordare il ruolo dell'attività fisica nella promozione della salute, accanto agli screening e ai controlli medici raccomandati.

Ad arricchire il programma sarà la presenza della dottoressa Elisa Ruggeri, psicologa, psicoterapeuta e consulente dello IOR, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul significato della prevenzione e sull'importanza del benessere psicologico nel percorso di cura di sé. Un contributo autorevole per ricordare come la salute sia il risultato di un equilibrio tra corpo e mente e quanto sia importante sviluppare, attraverso la conoscenza e la consapevolezza, una vera cultura della prevenzione.

La mattinata prenderà il via alle ore 9.00 con le iscrizioni, seguite alle 9.10 da una lezione di yoga. Alle 10.00 sarà la volta dell'allenamento funzionale, mentre alle 10.45 si svolgerà una sessione di stretching e mobilità. Alle 11.15 è previsto l'intervento della dottoressa Elisa Ruggeri. A conclusione dell'incontro, un aperitivo offerto a tutti i partecipanti sarà un'ulteriore occasione di condivisione.

Per l'occasione sono state inoltre realizzate speciali t-shirt rosa in edizione limitata, acquistabili anche da chi non potrà essere presente all'evento, insieme ai braccialetti dello IOR. L'intero ricavato delle vendite sarà devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo, trasformando la partecipazione in un gesto concreto di sostegno alla lotta contro i tumori.

L'iniziativa è realizzata con il sostegno e la collaborazione di RivieraBanca, Bagno Tiki 26 e con il Patrocinio del Comune di Rimini.