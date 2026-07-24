Pacifico chiude il 42° Verucchio Music Festival: il cantautore sul palco con "Collezioni"

Un'antologia di 26 anni di carriera: "26 anni per arrivare alla formula che prediligo"

Sarà Pacifico a chiudere il 42° Verucchio Music Festival con il concerto gratuito in piazza Battaglini sabato 25 luglio alle ore 21.00.

“Collezioni” è lo spettacolo del cantautore pensato come un viaggio attraverso oltre venticinque anni di canzoni, libri e progetti. In scena con lui ci sarà il pianista Carlo Gaudiello, musicista che ha collaborato, tra gli altri, con Francesco De Gregori, per un set essenziale costruito attorno a voce, pianoforte e racconti. In scaletta anche i brani scritti per altri artisti, come Francesco De Gregori, Malika Ayane e Adriano Celentano.

Lo spettacolo mette infatti al centro il laboratorio creativo di Pacifico: canzoni scritte per sé o per altri, aneddoti, frammenti di taccuini e appunti che il cantautore descrive come un “libro pieno di ritagli, testi, spunti musicali”. Tornare in concerto, spiega, è l’occasione per condividere questo archivio personale e ritrovare, grazie al piano di Gaudiello, “il momento in cui quelle canzoni sono state scritte: due mani sulla tastiera, e un blocco di appunti”.

A Pacifico sono stati assegnati due Premi Tenco: il riconoscimento per "Opera Prima" e quello per la Migliore Canzone dell'Anno con "Le storie che non conosci" scritta insieme a Samuele Bersani.