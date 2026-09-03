Padel, trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli: ricavato in beneficenza

La seconda edizione si svolgerà al Rio Padel di Bellaria Igea Marina il 26 e 27 settembre: sarà donato un microscopico all'ospedale di Cesena. Iscrizioni aperte







Prosegue l’impegno della famiglia Volonghi e dell’associazione P.I.CE.A. per sostenere la ricerca a sostegno delle Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma, attraverso lo Sport e altre attività benefiche.



Ai blocchi di partenza, la seconda edizione del Trofeo Solaria nato in memoria di Valentina Giulianelli per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Anche attraverso l’acquisto di macchinari.



In particolare, iscrivendoti al torneo - coppie fisse, maschile e femminile, aperto a tutti - come giocatore o partecipando come sponsor, contribuirai a all’obiettivo del 2026 ovvero l’acquisto di UN MICROSCOPIO Zumax mod. OMS 2350 da donare l’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, al reparto di neurochirurgia diretto dal Dottor Luigino Tosatto.



Il Trofeo Solaria, nato per volontà di Luca, Leonardo e Lorenzo Volonghi in memoria di Valentina, scomparsa a soli 49 anni a causa di un aneurisma, devolverà il ricavato all’associazione P.I.CE.A. ODV (C.F. 95204800106, Via San Vincenzo 77/14 - 16121 Genova). Da oltre dieci anni l’associazione affianca la sanità pubblica nello studio delle patologie che causano danni cerebrali di tipo vascolare, tra cui ictus ischemico, ictus emorragico ed emorragie da rottura di malformazioni.



“La nostra Vally ci ha lasciati all’improvviso, a causa di un aneurisma, senza sapere di essere malata. In sua memoria e con la speranza di evitare ad altre il nostro stesso dolore, abbiamo scelto di impegnarci insieme ad amici e parenti in azioni concrete a favore della cura e della prevenzione di questa patologia. La donazione del microscopio all’Ospedale di Cesena rappresenta un primo importante passo in questa direzione: un obiettivo che possiamo raggiungere grazie al contributo prezioso di tutti”, dichiara Luca, marito di Valentina.



“La nostra mamma era il sole. Per questo abbiamo scelto di ricordarla con un trofeo che porta un nome capace di rappresentarla pienamente: Solaria. Vogliamo che il suo sorriso continui a brillare attraverso tutti voi che, insieme a noi, giocate per lei. Play for Vally!”, aggiungono i figli Lorenzo e Leonardo.

Per info, iscrizioni e donazioni: www.trofeosolaria.it www.picea.it T. 3342470625

